Theo Teamtalk, việc MU xác nhận bổ nhiệm Carrick đang đến như một tất yếu, khi tất cả những người ra quyết định đều đã nhất trí.

Carrick nhận sự ủng hộ lớn từ dàn sao MU, chuẩn bị được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức của đội. Ảnh: 433

Ban đầu, Carrick vốn không phải là lựa chọn ưu tiên thay Ruben Amorim, bởi một số thành viên trong ban lãnh đạo MU nghiêng về cựu thuyền trưởng, Ole Solskjaer.

Tuy nhiên, giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã tin vào Carrick và hiện đang tích cực thúc đẩy việc bổ nhiệm cựu tiền vệ ngồi ‘ghế nóng’ lâu dài ở Old Trafford.

Trong thời gian qua, MU trong quá trình xem xét ‘ghế nóng’ đã đưa một số cái tên vào danh sách ứng viên, như Thomas Tuchel, Ancelotti, Luis Enrique, Nagelsmann, Pochettino, Unai Emery, rồi cả Andoni Iraola và Southgate cũng được đồn đại, nhưng Carrick từng bước chinh phục lãnh đạo CLB.

Nguồn trên cho biết, giám đốc Wilcox đã trao đổi với đồng sở hữu MU, Sir Jim Ratcliffe, giám đốc điều hành, Omar Berrada và trưởng bộ phận tuyển dụng, Christopher Vivell và mọi người đều đồng tình chọn Carrick. Lời đề nghị chính thức của MU cho Carrick có thể đến ngay trong tuần này.

Kobbie Mainoo hồi sinh tại MU nhờ Carrick, sau khi bị hắt hủi dưới triều đại Amorim. Ảnh: The Touchline

Carrick đã thay đổi vận mệnh MU kể từ khi đến vào tháng 1, giúp đội có được 10 chiến thắng, 2 hòa và chỉ thua 2 trong 14 trận, qua đó điền tên trở lại sân chơi danh giá Champions League.

Không chỉ mang đến hiệu quả trên sân cho MU, Carrick còn nhận sự ủng hộ lớn từ phòng thay đồ Old Trafford. Có thông tin, đội trưởng Bruno Fernandes, Harry Maguire, Cunha,… nói thẳng với ban lãnh đạo MU, họ muốn Carrick tiếp tục nắm đội.

MU dự kiến có kỳ mua sắm chuyển nhượng hè rộn ràng, để mang về những bản hợp đồng mới phù hợp với sơ đồ chiến thuật của Carrick.