Đội tuyển nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Trung Quốc khi nhận thất bại 0-3 tại tứ kết bóng chuyền nữ ASIAD 2026.
Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, các cô gái Việt Nam gặp nhiều khó khăn ngay từ set đầu và lần lượt để thua 16-25, 16-25, 11-25.
Trung Quốc duy trì thế trận áp đảo, kiểm soát tốt các pha tấn công và không cho Việt Nam nhiều cơ hội tạo khác biệt. Trận đấu kéo dài 1 giờ 5 phút, trong đó set cuối chứng kiến khoảng cách lớn nhất.
|Đội
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Chung cuộc
|Việt Nam
|16
|16
|11
|0
|Trung Quốc
|25
|25
|25
|3
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Trung Quốc (Trung Quốc):
SET 3: 0-3
11-25!
Trận đấu kết thúc. Việt Nam không thể tạo bất ngờ, sẽ tranh hạng 5-8. Trung Quốc vào bán kết với chiến thắng áp đảo.
10-23
Trung Quốc đã ghi điểm 23.
8-15
Như Anh đập rất nhanh nhưng bóng ra ngoài sân. Việt Nam một lần nữa hội ý.
7-11
Như Anh di chuyển nhanh và dứt điểm mang về điểm thứ 7 cho Việt Nam.
6-9
Khá may mắn! Pha bóng không tốt của Việt Nam, nhưng các cô gái Trung Quốc nhường nhau và mất điểm.
Trung Quốc hội ý.
4-9
Việt Nam xin hội ý. Trung Quốc đang tiếp tục áp đảo với chiều cao và thể lực vượt trội.
4-7
Pha phối hợp để Lưu Thị Huệ ghi điểm tuyệt đẹp.
3-4
Cú đánh tay trái của Trà My một lần nữa ghi điểm cho Việt Nam.
SET 3
Set 3 bắt đầu, Trung Quốc ghi điểm đầu tiên.
SET 2: 0-2
Lưu Thị Huệ mang về điểm 16 cho Việt Nam. Tuy nhiên, chính cô sau đó phát bóng hỏng kết thúc set 2 với chiến thắng 25-16 cho Trung Quốc. Set 2 diễn ra trong 21 phút.
14-22
Quỳnh Hương đập rất kỹ thuật mang về điểm 14 cho Việt Nam.
11-20
Bích Thủy chắn bóng thành công mang về điểm thứ 10 cho Việt Nam. Sau đó, Thanh Thúy dứt điểm từ phía sau ghi điểm thứ 3 liên tiếp.
7-17
Việt Nam hội ý. Điểm số đang rất chênh lệch.
6-13
Trung Quốc có điểm 13 sau pha chắn tốt. Việt Nam đang gặp khó khăn trong tấn công.
5-10
Trung Quốc tận dụng chiều cao thực hiện những cú đánh rất mạnh và chắn bóng tốt. Việt Nam xin hội ý.
4-5
Bích Thủy đập chạm tay chắn ra ngoài. Cô ghi điểm thứ 2 cho cá nhân trong set 2.
2-3
Ánh Thảo đập chạm tay chắn Trung Quốc ra ngoài.
SET 2
Set thứ 2 bắt đầu.
SET 1: 0-1
Sau 23 phút tranh tài, Trung Quốc kết thúc set đầu tiên với kết quả chênh lệch 25-16.
16-24
Một pha đập bóng rất hay của Trà My để giữ điểm set point.
14-22
Quỳnh Hương bỏ bóng gây bất ngờ cho đối thủ, ghi điểm 14.
12-19
Quỳnh Hương đập bóng chéo sân rất mạnh ghi điểm 12.
11-17
Thời gian hội ý. Trung Quốc bứt phá với cách biệt cao.
11-14
Trung Quốc đập bóng mạnh đi ra ngoài. Việt Nam có điểm thứ 11.
9-12
Phòng ngự liên tiếp và Việt Nam cuối cùng ghi điểm trong pha bóng kéo dài.
8-12
Trung Quốc đang bắt đầu tạo nên khác biệt về mặt đẳng cấp. Dù vậy, các cô gái Việt Nam vẫn đang chơi tốt.
7-9
Như Anh bật cao ghi điểm với cú đập tay phải, mang về điểm thứ 7 cho Việt Nam.
4-4
Việt Nam ghi 2 điểm liên tiếp để lần đầu tiên trong trận vươn lên dẫn 4-3. Dù vậy, Thanh Thúy phát bóng không qua lưới nên kết quả là 4-4.
2-2
Sau nỗ lực của Thanh Thúy, Ánh Thảo dứt điểm ghi điểm cho Việt Nam.
SET 1
Trận tứ kết bắt đầu. Trung Quốc phát bóng trước. Trọng tài xác nhận điểm đầu tiên cho Việt Nam, đội bạn khiếu nại thành công. Pha đập về cuối sân bóng vẫn còn trong sân.
Thống kê
Trung Quốc có 9 lần giành HCV ASIAD. Họ vô địch trong cả hai kỳ gần nhất tại Jakarta 2018 và Hàng Châu 2022.
Thống kê
Nữ Trung Quốc thắng tuyệt đối trong 2 trận vòng bảng ASIAD 2026, thắng 150 điểm và chỉ thua 86 điểm. Trong khi đó, nữ Việt Nam có 7 set thắng, thua 3 set.