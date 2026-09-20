Sau thất bại trước Trung Quốc tại vòng tứ kết Asiad 2026, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào loạt trận phân hạng từ 5 đến 8, với đối thủ đầu tiên là Indonesia. Trong nhiều năm qua, các cô gái Việt Nam thường có kết quả tốt trước Indonesia, tuy nhiên trận đấu tại Asiad là một thử thách với Thanh Thúy và các đồng đội.

Ở lần gặp nhau gần nhất tại chặng 2 SEA V Cup 2026, dù được đánh giá mạnh hơn và dẫn trước 2 set nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau đó thua ngược 2-3. Bên cạnh sự tiến bộ của Indonesia, việc không có lực lượng mạnh nhất khiến đội bóng của cô trò Nguyễn Ngọc Hoa gặp nhiều vấn đề trong lối chơi.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết đánh bại Indonesia. Ảnh: Vietcontent

Tại Asiad 2026, Indonesia cũng không thể vào bán kết sau trận thua 0-3 trước Thái Lan. Tái đấu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở vòng tranh hạng 5-8, đội bóng xứ Vạn đảo hy vọng một lần nữa giành chiến thắng sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở SEA V Cup 2026.

Tuy nhiên, lần gặp lại nhau này không dễ với với Indonesia. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngoài việc có lực lượng mạnh hơn, các tay tập trẻ như Ánh Thảo, Quỳnh Hương tiến bộ vượt bậc, còn đang rất quyết tâm giành chiến thắng để tìm lại niềm vui tại Asiad.

Trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia diễn ra vào lúc 11h ngày 21/9.