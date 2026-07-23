HLV Unai Emery đã thuyết phục thành công Garnacho gia nhập sân Villa Park. Thương vụ được thực hiện theo dạng cho mượn, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt có điều kiện.

Các điều kiện tương đối dễ kích hoạt và tổng giá trị chuyển nhượng đáp ứng mức định giá ban đầu 43 triệu bảng mà Chelsea đưa ra.

Garnacho sẽ đầu quân Aston Villa - Ảnh: Standard

Tuyển thủ Argentina đã có mặt tại Birmingham để tiến hành kiểm tra y tế. Sau khi điều khoản mua đứt được kích hoạt, Garnacho sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Aston Villa.

Ở thương vụ trên, MU cũng hưởng khoản phí (hơn 4 triệu bảng), theo điều khoản bán lại được cài vào hợp đồng khi Garnacho chuyển sang Chelsea hè 2025.

Đáng chú ý, Aston Villa từng bày tỏ sự quan tâm tới Garnacho trong quá trình đàm phán thương vụ Morgan Rogers gia nhập Chelsea với mức phí 117 triệu bảng.

Trên thực tế, đội chủ sân Villa Park cũng từng theo đuổi ngôi sao người Argentina, trước lúc anh rời Manchester.

Mùa giải 2025/26, Garnacho ra sân 43 trận trên mọi đấu trường. Riêng tại Premier League, anh có 24 lần xuất trận, ghi vỏn vẹn 1 bàn và đóng góp 3 đường kiến tạo.

Tính trên mọi mặt trận, cầu thủ chạy cánh người Argentina ghi 8 bàn thắng, trong đó 4 pha lập công đến tại Cúp Liên đoàn Anh.