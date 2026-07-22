Đội chủ sân Villa Park cần tăng cường hàng công vì vừa đồng ý để Morgan Rogers chuyển tới Chelsea, trong thương vụ kỷ lục lên tới 117 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, Garnacho không được đưa vào như một phần của thỏa thuận trao đổi trực tiếp giữa hai CLB.

Aston Villa đang xúc tiến thương vụ Garnacho - Ảnh: SunSport

Aston Villa xem tài năng trẻ người Argentina là sự thay thế lý tưởng, lấp vào khoảng trống mà Rogers để lại.

Đội chủ sân Villa Park muốn mượn Garnacho trong thời hạn một mùa giải, kèm theo điều khoản mua đứt vào hè năm sau.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ, Aston Villa đã gửi đề nghị chính thức tới Chelsea và hai bên bắt đầu đàm phán.

HLV Unai Emery cũng bật đèn xanh cho thương vụ, bởi ông coi Garnacho là một trong những mục tiêu ưu tiên để nâng cấp hàng công.

Về phía Chelsea, họ đang cân nhắc lời đề nghị từ Aston Villa, còn bản thân Garnacho cũng đánh giá khả năng chuyển đến Villa Park nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

Nếu có đội bóng muốn mua đứt, Chelsea định giá Garnacho khoảng 43 triệu bảng. Bên cạnh Aston Villa, AS Roma cũng bày tỏ sự quan tâm tới cầu thủ người Argentina.

Garnacho mới gia nhập Chelsea từ MU ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Tuy nhiên, anh đối mặt tương lai bất định khi dần đánh mất vị trí tại đội bóng thành London.