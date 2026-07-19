Ngôi sao 23 tuổi sẽ tiến hành kiểm tra y tế, sau khi Aston Villa chấp nhận lời đề nghị từ đội chủ sân Stamford Bridge.

Rogers từng nằm trong tầm ngắm Arsenal, song cuối cùng đã quyết định chọn Chelsea là bến đỗ tiếp theo của sự nghiệp. Hai bên hiện đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng bản hợp đồng.

Morgan Rogers cập bến Stamford Bridge - Ảnh: SunSport

Theo đó, tiền đạo người Anh sẽ ký hợp đồng 6 năm với Chelsea. Buổi kiểm tra sức khỏe dự kiến diễn ra đầu tuần tới, ngay sau khi Rogers trở về từ World Cup 2026.

Nguồn tin thân cận cho hay, Morgan Rogers bị thuyết phục trước tầm nhìn phát triển của HLV Xabi Alonso, người đang bắt đầu công cuộc tái thiết Chelsea.

Nếu thương vụ được thông qua, Rogers sẽ trở thành bản hợp đồng thứ hai dưới triều đại chiến lược gia Tây Ban Nha, sau hậu vệ Marco Palestra, đến từ Atalanta với giá 43 triệu bảng.

Bên cạnh đó, Chelsea cũng sẽ đón thêm Emmanuel Emegha và Geovany Quenda, khi hai thương vụ đã chốt xong trước thời điểm Alonso tiếp quản đội bóng.

Rogers gia nhập Aston Villa từ Middlesbrough hồi tháng 2/2024 với mức phí chỉ 16 triệu bảng. Vụ chuyển nhượng sang Chelsea sẽ mang về lợi nhuận khổng lồ cho cả Aston Villa lẫn Boro.

Giao kèo giữa Middlesbrough và Aston Villa cài điều khoản hưởng 20% giá trị chuyển nhượng tiếp theo. Thế nên, đội bóng vùng Đông Bắc sẽ nhận thêm khoản tiền đáng kể từ thương vụ trị giá 117 triệu bảng.

Trong màu áo Villa, Morgan Rogers ra sân 125 trận, ghi 31 bàn thắng và đóng góp 29 pha kiến tạo.

Mùa trước, anh là nhân tố quan trọng giúp Aston Villa đăng quang Europa League, góp mặt ở mọi trận đấu và trực tiếp ghi 1 bàn cùng 1 kiến tạo tại chung kết.