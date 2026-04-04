Chặng cuối của Griezmann

Sau khi xác nhận gia nhập Orlando City tại giải bóng đá Mỹ (MLS), Antoine Griezmann sẽ bắt đầu hành trình chia tay Atletico tại Metropolitano, trong trận tiếp Barcelona (2h ngày 5/4).

Còn 9 trận La Liga, chung kết Cúp Nhà Vua, 2 lượt trận tứ kết Champions League với chính Barca. Griezmann hy vọng cùng Atletico vào bán kết, thậm chí chung kết cúp châu Âu, để tạo nên những điệu nhảy cuối cùng thực sự đáng nhớ với CLB của đời mình.

Griezmann bước vào chặng cuối cùng Atletico. Ảnh: EFE

Atletico thừa nhận khả năng Griezmann ra đi từ tháng 3 là có thật. Vì vậy, vũ điệu cuối của cầu thủ ngoại vĩ đại nhất lịch sử CLB hứa hẹn sẽ trọn vẹn khi đan xen nhiều cảm xúc.

Griezmann sẽ rời bóng đá Tây Ban Nha trong màu áo đã đưa anh thành ngôi sao thế giới và giúp anh tìm lại niềm vui.

Trớ trêu thay, hành trình chia tay ấy lại buộc anh đối đầu Barcelona – đội bóng mang đến nhiều ký ức khó khăn nhất – và gặp lại Real Sociedad, nơi anh trưởng thành, ở chung kết Cúp Nhà vua ngày 18/4 tại Sevilla.

“Còn vài tháng với chiếc áo này, vài tháng để cống hiến hết mình cả sân nhà lẫn sân khách, để nâng cao Cúp Nhà Vua và mơ tiến xa nhất ở Champions League”, Griezmann chia sẻ trên mạng xã hội trước khi ký với Orlando.

CLB bang Florida cuối cùng chấp nhận để ngôi sao tương lai của họ ở lại Atletico đến hết mùa, dù tồn tại điều khoản giải phóng và lời hứa của CEO Miguel Angel Gil Marin không cản trở việc ra đi.

Trước đó, Griezmann đã giảm lương và gia hạn hợp đồng thêm một năm để giúp CLB đáp ứng quy định tài chính La Liga. Anh sẽ ra đi tự do vào tháng 6, qua đó ký được hợp đồng hấp dẫn hơn với Orlando City từ mùa 2026/27, kèm tùy chọn gia hạn.

Một cuộc gặp trực tiếp giữa HLV Diego Simeone và Gil Marin đã đảm bảo Griezmann không rời đi sớm.

Tìm kiếm danh hiệu

Việc thông tin về khả năng sang MLS bị rò rỉ khi Atletico đang đá bán kết Cúp Nhà vua tại Camp Nou và vòng 1/8 Champions League với Tottenham từng gây khó chịu nội bộ.

Tuy nhiên, cái kết hiện tại cho phép Griezmann gửi thông điệp tới người hâm mộ. “Chúng ta còn nhiều cơ hội để hạnh phúc. Tôi muốn từng phút còn lại là sự tri ân dành cho màu áo này. Điều tuyệt vời nhất vẫn ở phía trước. Chúng ta sẽ làm như mọi khi: cùng nhau”.

Ở giai đoạn cuối, Griezmann vẫn là quân bài tủ của Simeone. Anh vượt qua Alex Baena – bản hợp đồng được kỳ vọng hồi đầu mùa – để trở thành trung tâm sáng tạo lối chơi tấn công.

Dù Baena mang áo số 10, nhưng trong mắt Simeone, số 10 thực sự vẫn là Griezmann cho đến ngày anh ra đi.

Phía trước Griezmann và Atletico là 3 trận quan trọng với Barca. Ảnh: EFE

Mùa trước, khi Atletico hụt cả 3 danh hiệu (La Liga, Copa del Rey, Champions League) trong giai đoạn cuối tháng 2 đến tháng 3, Griezmann không thể tạo khác biệt, từ trận gặp Real Madrid ở Champions League đến các trận gặp Barcelona.

Hiện tại, phong độ gần đây giúp anh giữ vững vị trí đá chính khi đội bóng còn cơ hội tranh 2 danh hiệu, cũng như duy trì top 4 La Liga.

Không còn nền tảng thể lực như thời đỉnh cao, khi anh là ngôi sao hiếm hoi vừa tấn công vừa phòng ngự không biết mệt, Griezmann giờ đóng vai trò điều tiết và dẫn dắt lối chơi từ vị trí hộ công.

Trận đấu với Barca có thể anh không đá chính để giữ sức cho cuộc chiến quan trọng tại Camp Nou vào giữa tuần. Dù vậy, khi vào sân từ ghế dự bị, Grizi – được CĐV Atletico ví như hoàng tử – vẫn hứa hẹn khiến hàng thủ dâng cao của Barca vất vả.

Đó sẽ là cột mốc đầu tiên trong hành trình chia tay đầy cảm xúc, nơi Griezmann hướng tới việc làm dày thêm bảng thành tích vốn đã rất ấn tượng: kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB (211 bàn), Europa League 2018, Siêu cúp châu Âu 2019 và Siêu cúp Tây Ban Nha 2014.