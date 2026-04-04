PSG đã giành chiến thắng 3-1 trước Toulouse trong trận đấu không hề dễ dàng, với tâm điểm là màn trình diễn chói sáng của Ousmane Dembele.

Trước đối thủ chơi phòng ngự chặt chẽ, PSG gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công ở những phút đầu. Bộ ba Doue, Dembele và Kvaratskhelia liên tục tìm kiếm cơ hội, nhưng chỉ có những cú dứt điểm từ xa đủ gây sức ép lên khung thành Toulouse.

Dembele có trận đấu chói sáng - Ảnh: PSG

Bước ngoặt đến ở giữa hiệp một khi sai lầm của McKenzie giúp Dembele tung cú vô lê đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho PSG. Tuy nhiên, Toulouse nhanh chóng gỡ hòa khi Nicolaisen tận dụng tình huống lộn xộn từ quả phạt góc để đánh đầu chính xác.

Không để đối thủ hưng phấn lâu, PSG tái lập thế dẫn bàn. Từ một pha phạt góc khác, Kvaratskhelia đánh đầu chuyền bóng để Dembele dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, hoàn tất cú đúp.

Sang hiệp hai, thế trận diễn ra chặt chẽ hơn khi cả hai đội đều không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Toulouse nỗ lực dứt điểm từ xa nhưng thiếu chính xác, trong khi PSG cũng chủ động giảm nhịp độ.

Những điều chỉnh nhân sự trong cuối trận giúp PSG kiểm soát tốt hơn thế trận. Phút bù giờ, Goncalo Ramos ấn định chiến thắng 3-1 bằng cú dứt điểm chuẩn xác.

Chiến thắng này giúp PSG nới rộng khoảng cách với Lens lên 4 điểm, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc chạm trán Liverpool tại Champions League.

Ghi bàn

PSG: Dembele (23', 33'), Ramos (90+2')

Toulouse: Nicolaisen (27')

Đội hình xuất phát

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernandez; Zaire Emery, Beraldo, Lee Kang In; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Toulouse: Restes; Koumbassa, McKenzie, Nicolaisen; Casseres, Diop, Sidibe, Methalie; Donnum, Gboho; Emersonn