21h15 ngày 4/4, sân Son Moix:

Sau kỳ nghỉ quốc tế đầu tiên trong năm 2026, chặng nước rút mùa giải của Real Madrid tại La Liga bắt đầu ở Mallorca, với 9 vòng đấu và 27 điểm phía trước.

Mục tiêu của Real Madrid lúc này là giành số điểm tối đa trong 5 vòng đấu sắp tới, trước khi đến Camp Nou cho trận Siêu kinh điển vào ngày 10/5 – trong khuôn khổ vòng 35.

Real Madrid đón Militao trở lại sau 4 tháng. Ảnh: RMCF

Kỳ nghỉ vừa qua mang lại tin vui nhất định cho Alvaro Arbeloa, khi một số cầu thủ trở lại sau chấn thương. Gương mặt nổi bật là Eder Militao, người mang đến nhiều lựa chọn hơn cho hàng phòng ngự.

Tất nhiên, trước mắt cặp trung vệ chính của Real Madrid vẫn là Antonio Rudiger và Dean Huijsen. Dù vậy, ở những trận quan trọng giữa La Liga và Champions League, Militao hứa hẹn mang lại sự yên tâm.

Trong chuyến làm khách đến Son Moix, thuộc vòng 30 La Liga, chỉ 3 ngày trước khi tiếp Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League, Arbeloa dự kiến sẽ có những thay đổi đáng chú ý trong đội hình.

Ở hàng thủ, Dani Carvajal và Alvaro Carreras chiếm giữ hai cánh. Lunin tiếp tục đứng trong khung thành khi Courtois nghỉ dài ngày.

Tuyến giữa đặt ra nhiều vấn đề với Arbeloa, buộc ông phải ghép các mảnh ghép lại với nhau trong bối cảnh thủ lĩnh Federico Valverde bị treo giò sau chiếc thẻ đỏ tranh cãi trong trận derby với Atletico.

Valverde đã đá chính trong mọi trận đấu dưới thời Arbeloa. Gần đây, tiền vệ người Uruguay trở thành vũ khí đặc biệt với những bàn thắng mang tính quyết định khi xuất phát từ cánh phải vào trung lộ.

Real Madrid hướng đến 3 điểm trước Mallorca. Ảnh: La Razon

Arbeloa sẽ tiếp tục tin tưởng vào tài năng trẻ Thiago Pitarch, người đá rất hay bên cạnh Tchouameni. Như vậy, Arda Guler và Camavinga phải cạnh tranh cho vị trí thay Valverde.

Không loại trừ khả năng Guler và Camavinga cùng đá chính ở hai cánh hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-4-2. Khi đó, Jude Bellingham ngồi dự bị để giữ thể lực cho trận đại chiến Bayern Munich.

Hai tiếng đồng hồ sau trận đấu ở Son Moix, Barca thi đấu trên sân Atletico (2h ngày 5/4) – nơi họ thua 0-4 trong chuyến làm khách gần nhất. Vì vậy, Real Madrid quyết giành 3 điểm để tạo sức ép tâm lý cho đội đầu bảng.

Lực lượng:

Mallorca: Bergstrom, Raillo, Salas chấn thương.

Real Madrid: Courtois, Rodrygo, Mendy chấn thương; Valverde bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Mallorca (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Raillo, Valjent, Mojica; Costa, Mascarell; Joseph, Torre, Virgili; Muriqi

Real Madrid (4-4-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras; Camavinga, Pitarch, Tchouameni, Arda Guler; Mbappe, Vinicius.

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1.