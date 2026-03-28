Vận đen Raphinha

Raphinha, một trong những trụ cột trong hệ thống của Hansi Flick, đã trở lại Barcelona sau khi gặp chấn thương cơ trong trận giao hữu Brazil thua Pháp 1-2. Thời gian hồi phục của Rafa được ước tính khoảng 5 tuần.

Anh sẽ bỏ lỡ trận La Liga gặp Atletico Madrid vào tuần tới, cũng như loạt trận tứ kết Champions League với chính đội bóng của Diego Simeone. Ngoài ra, nhiều khả năng anh cũng vắng mặt thêm 3 trận quốc nội khác: derby với Espanyol, Celta Vigo và Getafe.

Raphinha chấn thương trong trận đấu với Brazil. Ảnh: EFE

Đây là giai đoạn rất quan trọng với Barcelona, từ Champions League đến cuộc đua nước rút La Liga – nơi đội quân của Hansi Flick đang dẫn trước Real Madrid 4 điểm.

Đồng thời, đây cũng là năm có World Cup, nên những cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển sẽ còn thi đấu trong tháng 6 và 7 để tranh chức vô địch thế giới. Trước đó, các CLB đều cố gắng có lực lượng khỏe mạnh nhất cho chặng nước rút của mùa giải.

“Chúng tôi không nghĩ đến những gì có thể xảy ra với các cầu thủ lên tuyển, không nghĩ đến khả năng chấn thương”, Hansi Flick phát biểu gần đây. Nhưng thực tế đã bắt đầu ập đến. Raphinha không thể hoàn tất trận đấu với Pháp sau khi cảm thấy đau cơ.

Cầu thủ người Brazil rời sân sau giờ nghỉ. “Cậu ấy chơi rất tốt, nhưng cuối hiệp 1 gặp vấn đề và chúng tôi buộc phải thay ra, Raphinha cảm thấy hơi đau cơ”, Carlo Ancelotti giải thích.

Raphinha gia nhập danh sách chấn thương của Barcelona, cùng với Frenkie de Jong, Alejandro Balde, Jules Kounde và Andreas Christensen.

“Khối lượng trận đấu nhiều hơn rất nhiều, tốc độ thi đấu nhanh hơn trước, và các cầu thủ trẻ được đẩy lên thi đấu đỉnh cao sớm hơn”, Jordi Ardevol – cựu bác sĩ của Barcelona – nhận định.

Rủi ro từ virus FIFA

La Liga có 40 ca chấn thương nhất. Trong 5 giải hàng đầu châu Âu, Bundesliga dẫn đầu với 82 cầu thủ chấn thương, Premier League 79, Serie A 70 và Ligue 1 là 62. Tổng cộng có tới 333 cầu thủ có nguy cơ vắng mặt các trận đấu tiếp theo.

Trong thời gian qua, có nhiều tranh cãi về lịch thi đấu, khiến các cầu thủ không có thời gian phục hồi phù hợp.

Thay thế vai trò của Raphinha là rất khó khăn. Ảnh: MD

“Lịch thi đấu, đặc biệt với các CLB lớn, là cực kỳ dày. Ngoài giải quốc nội còn có các cúp châu Âu, và các cầu thủ giỏi còn phải lên tuyển. Ngày càng có nhiều giải đấu, và tất cả cộng lại làm tăng nguy cơ chấn thương”, Ardevol nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Roberto Seijas, vấn đề này có cơ sở sinh lý rõ ràng: “Cơ bắp cần thời gian để hồi phục, nhưng thời gian đó gần như không còn. Sau mỗi trận đấu, các sợi cơ xuất hiện những vi tổn thương – điều bình thường trong quá trình thích nghi – nhưng cần ít nhất 48 đến 72 giờ để phục hồi”.

Nếu thi đấu lại quá sớm, sự tích tụ mệt mỏi chưa được giải quyết sẽ trở thành yếu tố rủi ro chính.

Đây là lần thứ 3 trong mùa giải Raphinha chấn thương. Trong hai lần trước, anh nghỉ tổng cộng 74 ngày. Barca bị La Liga áp đặt giới hạn quỹ lương vì vi phạm luật công bằng tài chính, nên đội hình khá mỏng – dù Hansi Flick liên tục giới thiệu các tài năng trẻ từ La Masia.

Việc không có Raphinha – ghi 5 bàn và 2 kiến tạo chỉ trong 3 trận gần nhất – chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào Barca, đặc biệt là vào thời điểm người thay thế Marcus Rashford đang không có phong độ tốt nhất – không ghi bàn từ 31/1.