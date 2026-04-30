Sau trận cầu kinh điển Cúp C1, được đánh giá vượt mọi giới hạn bóng đá, PSG 5-4 Bayern Munich, cặp đấu bán kết còn lại Atletico vs Arsenal khép lại lượt đi giữa những tranh cãi về trọng tài.

Tr5ong tài Danny Makkelie là cái tên được chú ý nhất sau bán kết lượt đi Ateltico 1-1 Arsenal. Ảnh: ESPN

Arsenal vượt lên vào cuối hiệp 1 từ một quả phạt đền được Gyokeres thực hiện thành công, và chủ nhà Atletico quân bình sau giờ giải lao (phút 56), cũng từ chấm 11m do công của Julian Alvarez.

Vào gần cuối trận, Arsenal được hưởng quả phạt đền thứ 2, sau khi Eze bị Hancko phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài người Hà Lan, Danny Makkelie đã rút lại quyết định sau khi xem VAR.

Không chỉ Arteta cùng các cầu thủ Arsenal và người hâm mộ của họ phản ứng dữ đội, mà giới chuyên môn cũng cho rằng, ông Vua áo đen Makkelie đã phạm sai lầm lớn.

Theo cựu danh thủ Martin Keown, ông Makkelie ‘bẻ còi’ vì không chịu nổi sức ép từ khán đài sân Ateletico cũng như chiêu trò bên ngoài đường biên của thuyền trưởng Diego Simeone.

“Đó là quả phạt đền rõ ràng và hiển nhiên. Simeone và những chiêu trò của ông ấy bên ngoài đường biên cùng những cảnh tượng xung quanh đó, tôi cảm thấy trọng tài đã gục ngã trước áp lực trên sân Atletico. Sau khi xem lại màn hình, ông ấy đã yếu bóng vía mà ‘bẻ còi’”.

Nỗi thất vọng của thầy trò Mikel Arteta vì đã bị tước đi một quả phạt đền làm vuột cơ hội chiến thắng trên sân khách của họ. Ảnh: Mundo

Cựu tiền vệ McManaman cùng quan điểm: “Thái độ của Diego Simeone và các trợ lý của ông ấy, khi trọng tài đến xem màn hình, thật kinh khủng. Tôi nghĩ Simeone đóng một vai trò rất lớn đến việc trọng tài chính thay đổi quyết định…”.

Còn Steven Gerard cho hay, anh ngạc nhiên khi thấy trọng tài chính phải đi ra xem lại tình huống từ màn hình, sau quyết định rõ ràng (cho Arsenal hưởng 11m) là không thấy có gì phạm sai lầm cả.

Trận lượt về Arsenal vs Atletico diễn ra tại Emirates lúc 2h ngày 6/5.