Bán kết lượt đi Champions League, Atletico vs Arsenal kết thúc với tỷ số hòa 1-1, với 2 bàn thắng đều được ghi từ chấm phạt đền, nhưng không đội bóng nào hài lòng với kết quả.

Nếu đoàn quân của Simeone không tận dụng được lợi thế sân nhà, thì thầy trò Arteta rời thủ đô Madrid với nỗi bức xúc lớn: trọng tài đã tước đi quả 11m khác của họ, điều có thể tạo bước ngoặt làm nên chiến thắng.

Mikel Arteta tức giận trọng tài cho Arsenal hưởng phạt đền rồi rút lại. Ảnh: Fabrizio Romano

Đó là tình huống xảy ra ở phút 78, khi Hencko truy cản khiến Eze ngã trong vòng cấm. Ban đầu, trọng tài Danny Makkelie cho ‘Pháo thủ’ hưởng phạt đền, nhưng đã rút lại quyết định sau khi xem VAR.

“Sau khi nói chuyện với các cầu thủ và xem lại tình huống Arsenal đáng ra phải được hưởng quả phạt đền thứ 2, tôi vô cùng thất vọng và bực mình", thuyền trưởng Arsenal lên tiếng.

Ông đặt ra vấn đề: "Làm thế nào mà quả phạt đền tình huống Eze bị phạm lỗi lại bị hủy bỏ theo cách như vậy được.

Đó là một quyết định sai lầm của trọng tài. Điều đó không thể xảy ra ở cấp độ này. Chúng tôi đã nỗ lực, đầu tư, phấn đấu rất nhiều để có được ở vị trí này (vào đến bán kết Cúp C1), nhưng lại bị tước đi bàn thắng có thể làm thay đổi cục diện trận đấu…”.

Với việc 2 đội để hòa 1-1, chiếc vé chung kết Champions League năm nay ở cặp đấu này sẽ được quyết định ở Emirates (London) vào tuần sau (2h ngày 6/5).