Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang trong tình trạng thất nghiệp, sau khi bị Real Madrid sa thải phũ phàng hồi đầu năm.

Nguồn tin từ talkSPORT cho hay, Xabi Alonso sẵn sàng trở lại nghiệp huấn luyện ngay hè này.

Đã có những đồn đoán cho rằng cựu tiền vệ từng vô địch World Cup là ứng viên sáng giá thay Pep Guardiola (Man City) và Arne Slot (Liverpool).

Thời còn cầu thủ, Xabi đã có khoảng thời gian thi đấu cho đội chủ sân Anfield và được các Liverpudlian dành cho tình cảm quý mến.

Ở Liverpool lúc này, Arne Slot đang phải chịu áp lực lớn khi vừa bị Man City loại khỏi FA Cup.

Đây là thất bại thứ 15 của đội bóng vùng Merseyside trong mùa bóng mà họ khó lòng bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Một số CĐV Liverpool đã hô vang tên Xabi Alonso trên khán đài, trong trận thua 0-4 trên sân Etihad mới đây.

Tuy nhiên, Liverpool sẽ phải cạnh tranh với chính Man City, vì Xabi cũng là ứng viên hàng đầu cho vai trò HLV trưởng tại Etihad nếu Pep Guardiola quyết định từ chức cuối mùa.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có 10 năm huấn luyện Man "xanh" và gặt hái nhiều danh hiệu. Thế nhưng, đã xuất hiện hoài nghi về động lực làm việc trong tương lai của Pep Guardiola.

Về phần Xabi Alonso, dù bị Real Madrid sa thải không thương tiếc nhưng với thành công tạo dựng tại Leverkusen, ông vẫn là lựa chọn chất lượng trên băng ghế huấn luyện.

Xabi Alonso từng làm nên lịch sử cùng Bayer Leverkusen, với chức vô địch Bundesliga lần đầu tiên hồi năm 2024. Ngoài ra, họ còn giành thêm Cúp Quốc gia Đức DFB-Pokal.