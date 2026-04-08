Real Madrid chịu trận thua thứ 2 liên tiếp chỉ trong vài ngày, đẩy họ vào thế chông chênh ở cả La Liga (kém Barca 7 điểm) và Champions League – đang bị Bayern Munich dẫn 2-1 sau tứ kết lượt đi tại Bernabeu.

Đó là 2 trận đấu mà Jude Bellingham đều được HLV Arbeloa cho ngồi dự bị và chỉ vào sân từ phút 60 (trận thua 1-2 Mallorca) và 62' (đấu Bayern).

Trước đó, ngôi sao người Anh có trong đội hình Real Madrid 3-2 Atletico ở vòng 29 La Liga, nhưng ngồi ngoài cả trận.

Ở trận đấu rạng sáng nay (8/4) trước Bayern Munich, Real Madrid chơi hay hơn hẳn từ lúc Jude Bellingham có mặt trên sân, dẫn đến việc HLV Arbeloa được đặt câu hỏi sau trận, vì sao không để tiền vệ 22 tuổi đá chính ngay từ đầu?

Vị thuyền trưởng 43 tuổi giải thích rằng, vì Jude Bellingham mới trở lại từ chấn thương nên việc sử dụng anh cần có sự cẩn trọng, cho biết anh sẽ đá chính ở trận lượt về Real Madrid vs Bayern.





Chương trình El Chiringuito tiết lộ, Jude Bellingham cảm thấy bất mãn với Arbeloa, không hiểu nổi với vị trí của mình lúc này, trong khi vốn là nhân tố không thể thiếu trong đội từ trước đó.

Nguồn trên cũng tiết lộ, Bellingham đã yêu cầu Arbeloa để anh đá chính ngay từ trận derby Madrid, nhưng kết quả là đại chiến với Bayern Munich vẫn phải dự bị.

“Có một chút rắc rối với Jude Bellingham. Cậu ấy yêu cầu cho đá chính nhưng đã không được vào sân ở trận Real Madrid 3-2 Atletico, chuyến làm khách Mallorca thì cũng dự bị. và điều này tiếp tục khi họ tiếp Bayern Munich”.

Arbeloa được cảnh báo cần phải tìm ra được phương cách duy trì tính cạnh tranh trong đội Real Madrid mà không tạo ra xung đột nội bộ, gây ức chế cho cầu thủ.

Jude Bellingham đang không có giai đoạn như ý trong sự nghiệp, một phần bởi ảnh hưởng chấn thương và những xáo trộn trên ghế HLV trưởng Real Madrid. Dù vậy, anh tìm được sự chia sẻ và động viên từ bạn gái xinh đẹp – một người mẫu Mỹ, hơn 6 tuổi, Ashlyn Castro.

Những hình ảnh mới nhất của bạn gái Jude Bellingham khiến ai cũng phải trầm trồ bởi vẻ đẹp hút mắt, càng hiểu rõ hơn vì sao tiền vệ 22 tuổi của Real Madrid bị… đánh gục.