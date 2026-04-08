Real Madrid là ‘ông vua’ châu Âu, với 15 lần giành danh hiệu, nhiều hơn bất cứ ai. Trong qua khứ, họ từng có những màn ngược dòng đầy ngoạn mục và giờ đây thầy trò Arbeloa đối mặt một thử thách mới ở Allianz Arena – sân nhà Bayern Munich.

Với lịch sử đối đầu áp đảo Bayern, Real Madrid hoàn toàn có thể thắng ở Allianz Arena để lấy vé bán kết Cúp C1. Ảnh: Defensa

Do để thua 1-2 ở Bernabeu tại lượt đi tứ kết Cúp C1 năm nay, Real Madrid cần đánh bại ‘Hùm xám’ bóng đá Đức ở ngay… hàng ổ của đối thủ.

Từ Arbeloa đến dàn sao Real Madrid đều lên dây cót tinh thần, tin tưởng họ có thể lật ngược thế cờ ở cuộc tái đấu với Bayenr Munich vào tuần sau, để giành lấy tấm vé bán kết Champions League.

Tuy nhiên, bên cạnh quyết tâm ấy là một sự thật phũ trước mắt Mbappe và các đồng đội: thống kê chỉ ra, Real Madrid chỉ một lần ngược dòng thành công ở vòng đấu loại trực tiếp sân chơi châu Âu, sau khi để thua (7 lần) trên sân nhà. Hơn nữa, lần thắng duy nhất ấy đến đã cách đây 55 năm (mùa giải 1970/71 tại Cúp C2 châu Âu).

Và ‘Kền kền’ càng thêm lo hơn, khi nhìn vào những con số của Bayern Munich: chỉ thua đúng một lần sau khi thắng (31 trận) ở lượt đi.

Theo Defensa, sau thất bại của đội nhà, Chủ tịch Florentino Perez đã vào phòng thay đồ của Real Madrid gửi thông điệp mạnh mẽ cho thầy trò Arbeloa: “Chúng ta sẽ thắng ở Munich. Ai không có tin thì nên ở nhà!”.

‘Ông trùm’ này nhắc đến những chiến thắng của Real Madrid trên sân của Bayern và bảo Mbappe cùng các đồng đội hãy lấy đó làm động lực, bao gồm đại thắng 4-0 ở bán kết Cúp C1 (2014) hay cùng thắng với tỷ số 2-1 trong 2 mùa liên tiếp 2016/17 (tứ kết) và 2017/18 (bán kết).

Trận tứ kết lượt về Champions League giữa Real Madrid vs Bayern Munich sẽ diễn ra lúc 2h ngày 16/4 theo giờ Hà Nội.