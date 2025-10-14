Hàng chục năm mòn mỏi đợi chờ

Chiều 14/10, tại Hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ nhân dân đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, do Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội phối hợp với UBND phường Đông Ngạc tổ chức, nhiều ý kiến phản ánh tình trạng chậm trễ được cấp sổ đỏ.

Đại diện khu tập thể Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, khu đất tập thể này được cấp cho cán bộ, nhân viên nhà trường từ năm 1995. Theo quy hoạch, khu đất nằm trong khu dân cư, không thuộc chỉ giới đỏ. Sở Xây dựng TP Hà Nội đã xác nhận và Sở Tài nguyên & Môi trường (cũ) cũng tiến hành đo đạc, đồng thời có văn bản giao UBND quận Bắc Từ Liêm cũ cấp sổ đỏ cho các hộ dân.

Cư dân phường Đông Ngạc mong muốn được hoàn tất thủ tục liên quan đến đất đai. Ảnh: V. Hải

“UBND quận Bắc Từ Liêm cũng đã có hướng dẫn cụ thể. Thế nhưng, từ tháng 7/2022 đến nay – tức đã hơn 3 năm, khu dân cư với 90 hộ gia đình mới chỉ có 2 hộ nhận được sổ đỏ,” đại diện khu tập thể chia sẻ.

Ông cũng đặt câu hỏi: “Toàn bộ hồ sơ chúng tôi đã nộp, kê khai từ năm 2022. Vậy giờ chưa được cấp thì có phải kê khai lại không? Nếu được cấp, tiền thuế đất sẽ tính theo thời điểm nào?”

Cùng chung nỗi lo, ông Phan Văn Dũng, tổ trưởng tổ dân phố số 4, cho biết khu vực này có khoảng 200 hộ dân chưa được cấp bất kỳ giấy tờ pháp lý nào về đất. “Các hộ đều sinh sống ổn định, có hộ ở từ năm 1983. Người dân rất mong phường và thành phố hỗ trợ sớm hoàn thiện thủ tục để họ yên tâm, ổn định cuộc sống”.

Tương tự, đại diện tổ dân cư số 6 cũng phản ánh, có 75 hộ dân sống ven sông Nhuệ đã được đo đạc, xác định chỉ giới đất từ năm 2001, đến năm 2015 được cho phép đăng ký đất đai, nhưng đến nay vẫn chưa hộ nào được cấp sổ đỏ.

“Người dân chỉ mong cơ quan quản lý giải thích cho họ biết: Những trường hợp này có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian tới hay không,” vị đại diện đặt vấn đề.

Tạo điều kiện tối đa cho dân

Giải đáp các thắc mắc, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc, cho biết phường sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố để tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ đúng quy định.

“Các giấy tờ về nguồn gốc đất, hóa đơn thuế, điện nước, căn cước công dân, giấy tờ chứng minh thời điểm xây dựng, hóa đơn vật liệu xây dựng… đều cần được bổ sung, lưu trữ trong bộ hồ sơ,” ông Công nói.

Đối với các trường hợp đã đăng ký đất đai nhưng hồ sơ còn thiếu, phường đề nghị người dân nhanh chóng bổ sung để được xem xét cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Ông Nguyễn Văn Hách, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc, thông tin thêm: hiện toàn phường có khoảng 13.000 thửa đất đã được cấp sổ đỏ, trong khi gần 7.000 thửa còn lại vẫn đang trong quá trình xem xét.

“Quan điểm của phường là tất cả thửa đất chưa được cấp sổ đỏ lần đầu đều sẽ được rà soát, xem xét. Nếu đủ điều kiện, sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nếu không, sẽ thực hiện đăng ký đất đai để quản lý theo quy định,” ông Hách khẳng định.

Về những vướng mắc tại các khu tập thể như Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Cảnh sát, Khu Việt Hà, Trại Gà…, ông Hách cho biết phường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố để xử lý. “Khu nào đủ điều kiện sẽ được bàn giao cho địa phương để cấp sổ; khu nào chưa đủ điều kiện, phường sẽ báo cáo lên cấp trên xem xét, giải quyết theo quy định” - ông nói.

Đưa dịch vụ công đến tận nơi người dân cần

Chia sẻ thêm về định hướng hỗ trợ người dân trong lĩnh vực đất đai, ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội, nhìn nhận: “Đất đai là tài sản lớn của mỗi gia đình, nhưng đây cũng là lĩnh vực khó, nhiều quy định chồng chéo, dễ sai sót trong hồ sơ. Nhiều người dân thiếu thông tin, phải đi lại nhiều lần, tốn thời gian và chi phí”.

Để khắc phục tình trạng này, Trung tâm đã triển khai mô hình hỗ trợ lưu động tại các xã, phường, chủ động mang dịch vụ công đến nơi người dân sinh sống, thay vì để họ phải đến cơ quan nhà nước.

Ông Cù Ngọc Trang chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: V. Hải

“Mô hình này đã thực hiện tại nhiều địa phương và mang lại hiệu quả rõ rệt. Tại xã Phú Xuyên, chỉ sau 5 tuần, chúng tôi đã hỗ trợ, tư vấn cho hơn 1.137 hộ dân. Ở xã Phúc Lộc, cán bộ còn trực tiếp xuống từng thôn, khu dân cư để hướng dẫn bà con kê khai, hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu,” ông Trang chia sẻ.

Cũng theo ông Trang, việc phối hợp với UBND phường Đông Ngạc lần này nhằm hỗ trợ người dân chuẩn bị hồ sơ đất đai “đúng ngay từ đầu”, đủ giấy tờ, đúng quy định, giảm thiểu tình trạng phải đi lại, chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần.

“Chúng tôi muốn mang lại trải nghiệm hành chính thân thiện, nhanh gọn, thực chất cho người dân”, ông Trang nhấn mạnh.

Với gần 7.000 thửa đất chưa được cấp sổ đỏ, hàng nghìn hộ dân Đông Ngạc vẫn ngày ngày canh cánh nỗi lo về quyền sở hữu đất hợp pháp. Đằng sau mỗi hồ sơ là câu chuyện của những gia đình đã gắn bó nhiều thế hệ với mảnh đất mình đang ở, là mong muốn được yên tâm đầu tư, sửa sang, để lại tài sản cho con cháu.