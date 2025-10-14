Sáng 14/10, UBND xã Minh Châu đã long trọng tổ chức lễ khai trương tuyến buýt đầu tiên từ Hà Nội đến xã đảo duy nhất của Thủ đô. Dù Minh Châu có mưa, nhưng từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung tại bến xe của xã để chiêm ngưỡng và chào đón những chiếc xe buýt đầu tiên “về làng”.

Chờ con lên chuyến xe đầu tiên xuôi về Hà Nội, chị Nguyễn Thị Thuận (thôn Chu Tràng) không giấu được niềm vui: "Trước đây, muốn đưa con đi Hà Nội, tôi phải đi đò sang đê xã Chu Minh để bắt xe buýt xuống Sơn Tây, rồi bắt thêm tuyến nữa mới đến nơi. Đi cách nào cũng mất mấy chặng, rất bất tiện. Dân làng mừng lắm!".

Chị Thuận cho biết, từ nay sinh viên có thể tiết kiệm chi phí, không phải ở trọ, bà con tiểu thương thuận lợi đi lại, còn cán bộ công tác tại xã cũng vơi đi nỗi lo đường dài để yên tâm làm việc.

Người dân háo hức đón tuyến xe buýt đầu tiên về xã. Ảnh: N. Huyền

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu, khẳng định đây là một dấu mốc quan trọng với người dân Minh Châu.

"Đây là lần đầu tiên một tuyến vận tải hành khách công cộng của thành phố vươn mình đến xã đảo giữa sông Hồng. Tuyến buýt sẽ giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện, thúc đẩy kinh tế - xã hội và mở ra cơ hội phát triển du lịch", ông Anh nhấn mạnh.

Để có được chuyến xe buýt lịch sử này, người dân và chính quyền xã Minh Châu đã trải qua một hành trình dài. Xã có diện tích hơn 10km², dân số hơn 6.600 người, vị trí tứ bề là sông nước. Giao thông lâu nay phụ thuộc hoàn toàn vào phà và một tuyến đường đập tràn duy nhất qua địa phận tỉnh Phú Thọ, luôn là thử thách lớn, đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đầu tháng 7/2025, UBND xã đã kiến nghị thành phố Hà Nội điều chỉnh, mở rộng tuyến xe buýt về xã. Ngày 29/9, Sở Xây dựng Hà Nội đã phê duyệt phương án vận hành nhánh tuyến 20ATC (Nhổn - Minh Châu).

Dù kế hoạch hoạt động từ ngày 1/10, nhưng do ảnh hưởng của bão, nước sông Hồng dâng cao đã nhấn chìm con đường đập tràn, khiến xã bị cô lập hoàn toàn suốt hàng chục ngày. Sự cố này khiến buổi lễ khai trương phải lùi lại đến hôm nay và càng cho thấy tầm quan trọng của tuyến xe buýt đối với người dân xã đảo.

Cắt băng khai trương tuyến xe buýt đến Minh Châu. Ảnh: N. Huyền