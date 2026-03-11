Theo trang Motor1, mẫu sedan hạng sang A8 đã âm thầm biến mất khỏi công cụ tuỳ chọn cấu hình đặt xe trực tuyến của Audi tại Đức. Những chiếc A8 cuối cùng được ghi nhận việc tuỳ chọn cấu hình từ ngày 18/2, cho thấy hãng xe đang dần khép lại vòng đời của thế hệ hiện tại.

Hiện tại, Audi A8 vẫn được hiển thị trên hệ thống bán hàng tại thị trường Anh. Tuy nhiên, người phát ngôn của Audi, Marcel Bestle cho biết, khả năng cung cấp xe trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào lượng hàng tồn kho còn lại.

Điều này đồng nghĩa mẫu sedan hạng sang đầu bảng của Audi có thể sẽ dần được lần lượt rời khỏi các thị trường theo từng giai đoạn trong thời gian tới, khi nguồn cung cạn dần.

Dù Audi chưa công bố chính thức thời điểm dừng sản xuất, nhiều dấu hiệu cho thấy thế hệ A8 hiện tại ra mắt từ năm 2017 đang tiến đến hồi kết mà chưa có thế hệ tiếp theo. Phiên bản hiệu năng cao Audi S8 cũng được cho là nằm trong lộ trình tương tự.

Thế hệ A8 hiện tại được đánh giá là khá “già” trong phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn. Dù từng được nâng cấp vào năm 2021, mẫu xe này vẫn gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với những cái tên trẻ trung hơn như Mercedes‑Benz S‑Class hay BMW 7 Series.

Trong khi đó, các đối thủ đồng hương liên tục được nâng cấp hoặc chuẩn bị thế hệ mới nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc. Không chỉ Audi, một số thương hiệu khác cũng đang thu hẹp danh mục sedan cỡ lớn khi doanh số ngày càng suy giảm. Điển hình là Lexus LS, mẫu xe vừa bị Lexus dừng sản xuất sau 37 năm tồn tại.

Dù vậy, Audi vẫn chưa hoàn toàn khép lại tương lai của dòng sedan hạng sang cỡ lớn. Một số nguồn tin tại Đức cho rằng Audi đang nghiên cứu nền tảng mới thay thế cho A8.

Người phát ngôn hãng cho biết, công ty có thể sẽ chia sẻ thêm thông tin về một mẫu xe thay thế trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc tiếp tục nâng cấp sâu cho mẫu A8 thế hệ tiếp theo gần như bị loại bỏ bởi các quy định liên quan đến khí thải ngày càng khắt khe, đặc biệt là tiêu chuẩn Euro 7.

Bên cạnh đó, chiến lược điện hóa của Audi cũng đang được điều chỉnh. Hãng từng đặt mục tiêu chuyển sang hoàn toàn xe điện vào năm 2032, nhưng hiện đang cân nhắc lại lộ trình này giống nhiều nhà sản xuất khác.

Ở góc độ thị trường, sedan cỡ lớn ngày càng kén khách khi xu hướng người dùng chuyển sang các dòng SUV và ở một số thị trường châu Á là các mẫu MPV hạng sang. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến những dòng sedan đầu bảng như A8 dần mất đi vị thế từng có trong quá khứ.

(Theo The Sun)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!