Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, hoạt động mua bán ô tô tại Việt Nam đang dần khởi sắc trở lại trong tháng 3.

Trong làn sóng khuyến mại tháng 3, phân khúc SUV/crossover cỡ nhỏ nổi lên như tâm điểm của thị trường. Đây vốn là nhóm xe được người dùng Việt ưa chuộng nhờ thiết kế gầm cao linh hoạt, không gian đủ dùng cho gia đình và mức giá tương đối dễ tiếp cận.

Hiện, hàng loạt mẫu SUV/crossover cỡ nhỏ đang được giảm giá, ưu đãi từ vài chục đến gần trăm triệu đồng.

Dưới đây là một số mẫu xe SUV/crossover cỡ nhỏ đang được giảm giá sâu trong tháng 3:

KIA Seltos giảm 20-55 triệu đồng; KIA Sonet giảm 10-20 triệu đồng (giá niêm yết)

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, đơn vị lắp ráp và phân phối các mẫu xe KIA tại Việt Nam là THACO vừa chính thức điều chỉnh giá cho hàng loạt mẫu xe chủ lực. Đáng kể nhất là bộ đôi xe gầm cao cỡ nhỏ KIA Seltos và KIA Sonet. Đây chính là hai mẫu xe chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh số của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam.

KIA Seltos được giảm giá niêm yết cao nhất đến 55 triệu đồng. Ảnh: THACO

Cụ thể, KIA Seltos giảm từ 20-55 triệu đồng (phiên bản Seltos Luxury có mức giảm cao nhất), đưa giá bán xuống 579-699 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi phân phối bản nâng cấp, giá niêm yết các phiên bản của KIA Seltos đều dưới mốc 700 triệu đồng.

Ngoài ra, các đại lý tặng thêm quà và tiền mặt với giá trị quy đổi từ 10-20 triệu đồng. So với giai đoạn trước, đây là bước điều chỉnh mạnh tay nhất nhằm đưa Seltos trở lại nhóm xe có giá tiếp cận cạnh tranh hơn trong phân khúc B-SUV, vốn đang chịu sức ép lớn từ các đối thủ Nhật Bản, Trung Quốc.

KIA Sonet có giá bán thực tế xuống dưới 600 triệu đồng. Ảnh: THACO

Trong khi đó, mẫu xe SUV cỡ A KIA Sonet cũng được giảm giá niêm yết từ 10-20 triệu đồng tùy phiên bản, đưa mức giá bán chỉ còn từ 489-609 triệu đồng. Nếu cộng thêm ưu đãi quà tặng quy đổi từ đại lý là hơn 10-15 triệu đồng, số tiền thực tế người mua bỏ ra để sở hữu mẫu xe này dao động từ 475-599 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross HEV được hỗ trợ 50% phí trước bạ

Trong tháng 3, Toyota Việt Nam có động thái điều chỉnh giá bán và ưu đãi cho một số mẫu xe, trong đó đáng chú ý nhất là cái tên bán chạy nhất trong năm 2025 của hãng - Yaris Cross. Cụ thể, mẫu B-SUV này được hãng hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Nhật Bản trong năm 2025. Ảnh: TMV

Trước đó từ cuối tháng 1, hãng xe Nhật Bản Toyota đã giảm giá niêm yết đối với các phiên bản sử dụng động cơ hybrid là Yaris Cross HEV tới 37 triệu đồng, đưa giá bán xuống mức 728 triệu đồng.

Như vậy, với giá niêm yết mới là 650 và 728 triệu đồng, khách hàng mua xe trong tháng 3 được giảm thêm từ 33-38 triệu đồng tuỳ phiên bản, giá bán thực tế chỉ khoảng 617-690 triệu đồng.

Omoda C5 và Jaecoo J7 giảm giá tương đương 110% lệ phí trước bạ

Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục áp dụng mức giảm giá, ưu đãi cho 2 mẫu SUV Omoda C5 và Jaecoo J7 trong tháng 3.

Omoda C5 được giảm tới 110% lệ phí trước bạ. Ảnh: OJV

Cụ thể, với mẫu SUV cỡ B+ Omoda C5 (giá niêm yết 539-669 triệu đồng), hãng giảm giá tương đương 110% lệ phí trước bạ, từ khoảng 60-74 triệu đồng, đưa giá bán của bản tiêu chuẩn xuống còn xấp xỉ 479 triệu. Đây là mức giá còn thấp hơn một số mẫu xe cỡ A hiện nay.

Mẫu C-SUV Jaecoo J7 cũng được hãng giảm giá dưới hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ đến 90% cho 2 phiên bản thuần xăng và PHEV. Cụ thể, bản Jaecoo J7 Flagship giá niêm yết 799 triệu được giảm khoảng 70 triệu, còn giá 729 triệu đồng.

Jaecoo J7 thuộc phân khúc C-SUV, xe có cả phiên bản thuần xăng và PHEV. Ảnh: OJV

Trong khi đó, mẫu hybrid sạc ngoài Jaecoo J7 PHEV (SHS) Flagship có giá niêm yết 969 triệu đồng được giảm với số tiền tương đương 90 triệu, xuống còn 879 triệu đồng, kèm thêm ưu đãi quà tặng giá trị lên đến 45 triệu đồng.

Ngoài những cái tên kể trên, nhiều mẫu SUV cỡ A-B như Mitsubishi Xforce, Honda HR-V, Hyundai Creta hay Toyota Raize, Suzuki Fronx tiếp tục được các hãng và đại lý áp dụng mức giảm 50% lệ phí trước bạ hoặc giảm giá tiền mặt giống như các tháng trước nhằm kích cầu.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!