Australia cam kết sẽ hợp tác chia sẻ thông tin, tài liệu liên quan đến bộ đội Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực giám định ADN xác định danh tính hài cốt trong chiến tranh.

Sáng 9/11, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Hugh Jeffrey, Phó tổng thư ký Quốc phòng Australia phụ trách chiến lược, chính sách và hợp tác quốc tế đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt kể từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024.

Ông đánh giá cao hợp tác quốc phòng, hai bên đã triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại - tham vấn; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh; quân y; cứu hộ, cứu nạn...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đón Phó tổng thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey. Ảnh: Minh Nhật

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cảm ơn Bộ Quốc phòng Australia lần thứ 8 liên tiếp hỗ trợ Việt Nam vận chuyển Bệnh viện Dã chiến cấp 2 sang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Việt Nam và Australia cần hợp tác đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác giữa các quân, binh chủng; quân y; quản lý biên giới; nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo - cứu trợ thảm họa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn quốc phòng - an ninh khu vực và quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Bộ Quốc phòng Australia tiếp tục dành các suất học bổng ở nhiều cấp độ đào tạo khác nhau cho Việt Nam. Ở hướng ngược lại, Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên quân sự Australia sang học tiếng Việt và tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn Tư lệnh Lục quân Australia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, tổ chức tại Hà Nội.

Về phần mình, Phó tổng thư ký Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey khẳng định, đối thoại Chính sách quốc phòng là cơ hội để hai bên làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng.

Ông đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, nghiên cứu mở rộng các nội dung hợp tác mới theo nhu cầu, lợi ích của mỗi bên, tập trung vào an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn... qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9. Ảnh: Minh Nhật

Phó tổng thư ký Quốc phòng Hugh Jeffrey cho biết Australia cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác chia sẻ thông tin, tài liệu liên quan đến bộ đội Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực giám định ADN xác định danh tính hài cốt trong chiến tranh, đóng góp cho “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Việt Nam và Australia chia sẻ tầm nhìn, quan điểm chung trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Hai nước đều là quốc gia có biển.

Australia ủng hộ quan điểm tôn trọng chủ quyền của các quốc gia, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.