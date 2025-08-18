Theo tờ Newsweek, phát biểu với truyền thông Iran hôm 17/8, nghị sĩ Amir Hayat-Moqaddam cho hay Tehran đã phát triển năng lực tấn công tầm xa trong 2 thập kỷ. Ông cảnh báo "có lẽ tên lửa tiếp theo của Iran sẽ tấn công trực tiếp vào Washington".

Ông Hayat-Moqaddam cho biết, tên lửa của Iran hiện có thể bắn trúng mọi mục tiêu tại châu Âu. "Hiện tại, tất cả các nước châu Âu đều nằm trong tầm bắn của chúng tôi. Với các tên lửa hiện có, chúng tôi có thể tấn công Pháp, Đức, Anh, cũng như toàn bộ Tây Âu và Đông Âu", ông Hayat-Moqaddam nói.

Tên lửa Iran. Ảnh: IRNA

Cũng theo nghị sĩ Iran, các tàu hải quân nước này có thể di chuyển đủ gần để rút ngắn khoảng cách nhắm tới các thành phố của Mỹ như Washington và New York từ 10.000km xuống còn khoảng 2.000km, và một ngày nào đó sẽ đặt các thành phố này vào phạm vi tấn công.

"Có lẽ tên lửa tiếp theo của chúng tôi sẽ tấn công trực diện vào Washington. Chúng tôi có thể tấn công nước Mỹ từ biển. Lực lượng Hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nỗ lực suốt 20 năm để hiện thực hóa khả năng tấn công nước Mỹ từ tàu chiến của Iran. Ngay cả giờ chúng tôi chưa đạt được công nghệ này, nhưng chúng tôi vẫn có khả năng đạt được”, ông Hayat-Moqaddam nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Hayat-Moqaddam càng làm nổi bật nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn, khi Iran công khai nhắc tới năng lực tấn công nhắm vào thủ đô các nước châu Âu và Mỹ. Trong khi đó, chính phủ phương Tây đã và đang nỗ lực kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran, trong lúc Israel và Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân của Iran.

Trong tháng 6, Mỹ đã tiến hành không kích vào 3 địa điểm hạt nhân của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định, đòn không kích đã "xóa sổ" chương trình hạt nhân của Iran, song Tehran đã lên tiếng phủ nhận. Các cuộc không kích phối hợp cho thấy, cả Israel và Mỹ sẵn sàng dùng vũ lực và áp lực kinh tế để kiềm chế Iran.