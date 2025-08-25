Theo IRNA, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 24/8 cảnh báo rằng quan hệ giữa Tehran và Washington là "không thể giải quyết" trong tình hình hiện tại, đồng thời khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước sức ép từ bên ngoài.

"Họ muốn Iran phải phục tùng Mỹ. Chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm, và sẽ đứng vững với toàn bộ sức mạnh để chống lại những kẻ có kỳ vọng sai lầm như vậy. Những người muốn chúng tôi đàm phán với Mỹ chỉ thấy bề nổi, đây là vấn đề không thể giải quyết", ông Ali Khamenei cho biết.

Lãnh tụ Ali Khamenei nhấn mạnh rằng sự thù địch của Mỹ đối với Iran không phải là điều mới, nhưng chính quyền Mỹ hiện tại muốn Iran làm theo các yêu sách của họ bằng cách tạo ra chia rẽ trong nội bộ Tehran.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: X/@khamenei_ir

Theo truyền thông địa phương, tuyên bố của ông Ali Khamenei được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington bị đình chỉ, sau khi Mỹ và Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của nước này trong cuộc xung đột hồi tháng 6.

Trên thực tế, Iran và châu Âu ngày 22/8 đã đồng ý nối lại các cuộc thảo luận nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán đầy đủ về việc hạn chế hoạt động làm giàu uranium của Tehran.

Tuy vậy, Pháp, Anh và Đức cảnh báo rằng họ vẫn có thể tái kích hoạt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc theo cơ chế tái áp đặt tự động nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán. Các bên dự kiến sẽ có cuộc họp về vấn đề này vào ngày 25/8.