Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5 khoá 10.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tờ trình về việc bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá 10.

Theo đó, nhân sự được giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 là bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Sau khi thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình, hội nghị tiến hành hiệp thương cử bổ sung, thay thế nhân sự theo tờ trình của Đoàn Chủ tịch. Kết quả, các đại biểu thống nhất rất cao hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

"Đặc biệt đây là lần đầu tiên trong lịch sử 95 năm, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có nữ chủ tịch", Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cho hay.

Bà Bùi Thị Minh Hoài thay ông Đỗ Văn Chiến vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ thạc sĩ, cử nhân Luật. Bà là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, ủy viên Trung ương Đảng các khóa: 10 (dự khuyết), 11, 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Bà Hoài từng có nhiều năm công tác tại tỉnh Hà Nam (cũ).

Tháng 3/2009 đến tháng 3/2011, bà giữ chức Phó chủ tịch thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ tháng 3/2011 đến tháng 1/2021, bà đảm nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm rồi Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 (2/2021), bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Ban Bí thư. Hai tháng sau, bà đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tháng 5/2024, tại hội nghị Trung ương 9 khóa 13 của Đảng, bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Bộ Chính trị.

Đến tháng 7/2024, bà được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và tái cử giữ chức vụ này cho đến đầu tháng 11 vừa qua.

Ngày 4/11, Bộ Chính trị quyết định cho bà Bùi Thị Minh Hoài thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy; đồng thời điều động, chỉ định bà tham gia Ban Bí thư khóa 13, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.