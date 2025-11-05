Chiều nay, hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tiếp tục thực hiện các nội dung về công tác cán bộ.

Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15, Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, để Quốc hội bầu tại kỳ họp thứ 10. Trung ương đồng thời giới thiệu nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu theo quy định.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định ông Đỗ Văn Chiến, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương. Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Chiến tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Tối cao giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quyết định về việc chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao.

Trung ương thảo luận dự thảo một số báo cáo sẽ trình Đại hội 14

Cũng trong chiều nay, Trung ương giới thiệu nhân sự đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Sau đó, các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 trình Đại hội 14; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 13.

Trung ương cũng thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề liên quan việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.