Sáng nay, hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Buổi chiều, Trung ương tiếp tục thực hiện các nội dung về công tác cán bộ:

(1) Thống nhất để ông Nguyễn Duy Ngọc, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá 13, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban (để tập trung cho nhiệm vụ mới được Bộ Chính trị phân công).

(2) Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh: Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá 13 và Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá 15 bầu theo quy định.

(3) Bầu ông Trần Sỹ Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.

(4) Giới thiệu nhân sự đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Sau đó, Trung ương và các đại biểu dự hội nghị làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung:

- Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 trình Đại hội 14.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 13.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá 13.

- Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.