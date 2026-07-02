Bà Levita de Deus Nunes sinh ngày 7/6/1917, là người con thứ hai trong gia đình có 8 anh chị em. Từ nhỏ, bà đã quán xuyến việc nhà và chăm sóc các em khi cha mẹ làm việc ngoài đồng. Bà không kết hôn, không có con mà dành trọn cuộc đời cho gia đình. Bà yêu thích các nghề thủ công như móc len, đan, may vá và từng kiếm thêm thu nhập từ công việc này. Bà cũng có 12 năm làm việc tại Đài truyền hình Rede Globo.

Em gái Zoraide de de Deus Mota sinh ngày 24/11/1921, từng là giáo viên tiểu học, y tá trước khi nghỉ hưu. Bà kết hôn năm 1950 và có 5 người con. Giống chị gái, bà cũng gắn bó với các công việc may vá và thêu thùa.

Người em út Zulina de Deus Nunes kết hôn năm 1945 và có 6 người con. Sau khi hôn nhân tan vỡ, bà chuyển đến sống cùng chị gái Zoraide. Không lâu sau, bà Levita cũng đến ở cùng để giúp em chăm sóc các cháu.

Các bà Levita (109 tuổi), Zoraide (104 tuổi) và Zulina (103 tuổi). Ảnh: LongeviQuest

Trong nhiều thập kỷ, ba chị em luôn ở bên hỗ trợ nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống.

Điều đặc biệt là gia đình của họ còn nhiều người khác sống đến trên 100 tuổi. Theo Times of India, các nhà khoa học tại Đại học São Paulo do TS. Mayana Zatz đứng đầu đang phân tích ADN của ba chị em. Mục tiêu là xác định liệu họ có mang gene bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh liên quan đến tuổi tác, duy trì sức khỏe và khả năng nhận thức không.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cho rằng di truyền không phải yếu tố duy nhất. Ba chị em lớn lên ở vùng nông thôn với cuộc sống giản dị, không có tủ lạnh hay thực phẩm chế biến sẵn. Họ ăn thực phẩm tươi do gia đình tự trồng hoặc đánh bắt, thường xuyên lao động và vận động ngoài trời.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, cả ba đều cho rằng đó là sự kết hợp giữa chế độ ăn thực phẩm tươi mới, vận động thường xuyên và tình cảm gia đình bền chặt. Bà Levita chia sẻ: "Tôi có một tuổi thơ và thời thanh xuân rất hạnh phúc. Tôi không có gì để phàn nàn".

Trong thời gian tới, nhóm của TS Zatz dự kiến nghiên cứu khoảng 500 người sống trên 100 tuổi để xây dựng một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về quá trình lão hóa khỏe mạnh. Nếu thành công, nghiên cứu có thể phát hiện những yếu tố hỗ trợ con người duy trì sức khỏe và khả năng sống độc lập khi tuổi cao. Hiện tại, câu chuyện của ba chị em Levita, Zoraide và Zulina vẫn là minh chứng sống động cho sự kết hợp giữa yếu tố di truyền, lối sống và tình thân trong hành trình sống khỏe, sống thọ.