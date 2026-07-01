Theo các chuyên gia, không có câu trả lời tuyệt đối. Cả nước lọc và trà đều có những lợi ích riêng, điều quan trọng là lựa chọn phù hợp với tình trạng sức khỏe và sử dụng với lượng vừa đủ.

Nước lọc - nền tảng của sức khỏe

Nước là thành phần thiết yếu duy trì mọi hoạt động của cơ thể. Theo chia sẻ của chuyên gia trên Health, uống đủ nước là điều kiện quan trọng để duy trì điều hòa thân nhiệt, vận chuyển chất dinh dưỡng và đào thải chất cặn bã.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy uống đủ nước có thể góp phần giảm nguy cơ suy tim và làm chậm sự suy giảm chức năng tim. Đối với hệ tiêu hóa, nhiều người bị táo bón có thói quen uống quá ít nước.

Trà hay nước lọc đều là thức uống tốt. Ảnh: Ban Mai

Nước làm loãng nước tiểu, hỗ trợ rửa trôi đường tiết niệu, từ đó giảm nguy cơ hình thành sỏi và hỗ trợ đào thải sỏi. Ngoài ra, với người mắc bệnh gout, uống nhiều nước tăng đào thải axit uric, giảm nguy cơ sỏi thận do axit uric và làm chậm tổn thương thận tiến triển.

Khi bạn bị cảm lạnh hoặc sốt, bổ sung đủ nước còn bù lượng dịch đã mất, đồng thời hỗ trợ cơ thể tăng tiết mồ hôi và nước tiểu để đào thải vi khuẩn, virus.

Trà mang lại nhiều lợi ích

Trà từ lâu được xem là một trong những thức uống tốt cho sức khỏe nhờ chứa nhiều polyphenol và catechin - các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên.

Theo các nghiên cứu được Medical News Today tổng hợp, những hợp chất trên có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ hạ huyết áp, hạ đường huyết, cải thiện tình trạng kháng insulin, giảm mỡ máu. Vì vậy, người uống trà thường xuyên giảm nguy cơ mắc các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu.

Một số phân tích cho thấy người duy trì thói quen uống trà lâu dài có tốc độ suy giảm cholesterol HDL (cholesterol "tốt") chậm hơn và nguy cơ mắc bệnh tim mạch giảm khoảng 8%.

Bên cạnh đó, theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature, người uống trà có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ thấp hơn khoảng 16% so với người không uống trà.

Lựa chọn loại nào?

Các chuyên gia cho rằng không có loại đồ uống nào phù hợp với tất cả mọi người. Phụ nữ trưởng thành có mức hoạt động thể chất thấp nên uống ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày còn nam giới nên uống ít nhất 1,7 lít.

Tuy nhiên, người đang điều trị loét dạ dày, mắc bệnh thận mạn, suy thận hoặc suy tim cần kiểm soát lượng nước theo hướng dẫn của bác sĩ.

Với trà, không phải ai cũng thích hợp sử dụng. Người bị suy nhược thần kinh, mất ngủ, cường giáp, lao, bệnh tim, bệnh dạ dày hoặc loét đường tiêu hóa nên hạn chế, đặc biệt tránh uống trà đặc. Phụ nữ mang thai, đang cho con bú và trẻ nhỏ cũng không được khuyến khích uống trà.

Ngoài ra, bạn nên tránh uống trà ngay sau khi thức dậy, trước khi đi ngủ, trước hoặc ngay sau bữa ăn, không uống cùng một số loại thuốc và không nên pha trà quá đặc.