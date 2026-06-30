Ở những người bị trào ngược dạ dày thực quản hoặc mắc các bệnh gây đau bàng quang, một số thực phẩm và đồ uống có tính axit như trái cây họ cam quýt, cà chua, cà phê hay rượu có thể làm khởi phát hoặc khiến các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Trái cây họ cam quýt

Theo thông tin của Đại học Clemson (Mỹ), các loại trái cây họ cam quýt như chanh, cam và bưởi có độ pH khoảng 3-4,3 do chứa axit citric - thành phần tạo nên vị chua đặc trưng. Cá biệt chanh xanh có vị chua gắt và hàm lượng axit citric cao, độ pH có thể xuống 2.

Một số loại trái cây có tính axit cao.

Cà chua

Loại quả này chứa axit citric và axit malic nên có độ pH dao động từ 4,3-4,9. Cà chua còn xanh thường có tính axit cao hơn trong khi quả chín quá sẽ ít axit hơn. Cà chua đóng hộp dễ có độ pH cao hơn do nhà sản xuất thường bổ sung nước cốt chanh hoặc axit citric để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Cà phê

Món đồ uống quen thuộc có độ pH khoảng 4-4,3. Cà phê chứa nhiều hợp chất axit như axit chlorogenic, axit quinic và axit axetic. Một nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên bị trào ngược dạ dày thực quản giảm triệu chứng khi thay cà phê bằng nước lọc.

Đồ uống có ga và nước ép trái cây đóng chai

Theo dữ liệu của Hiệp hội Nha khoa Mỹ, các loại nước ngọt có ga và nước ép trái cây đóng chai thường được bổ sung axit nhằm tăng hương vị và kéo dài thời gian bảo quản. Một số đồ uống có tính axit cao gồm nước chanh (2,6), nước tăng lực và nước ngọt (3,1), nước uống thể thao (3,3), nước ép dứa (3,4), nước táo (3,6) và nước cam (3,9).

Sữa chua

Sữa chua có độ pH trung bình từ 4-4,4. Trong quá trình lên men, đường lactose trong sữa được chuyển hóa thành axit lactic, làm giảm độ pH.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy sữa chua ít béo, nếu không quá chua, có thể hỗ trợ giảm triệu chứng trào ngược axit. Các lợi khuẩn probiotic trong sữa chua cũng hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày. Một nghiên cứu khác cho thấy sữa chua không gây mòn men răng như một số thực phẩm có tính axit khác.

Rượu

Quá trình lên men khiến hầu hết đồ uống có cồn đều có tính axit. Theo một nghiên cứu, rượu whisky và rượu rum có độ pH lần lượt là 4,3 và 4,1. Rượu vang đỏ và vang trắng có độ pH từ 3,1-3,5 còn bia dao động từ 3,9-4,5.

Thực phẩm muối chua

Các thực phẩm muối chua hoặc lên men như dưa chuột muối, bắp cải muối chua và ô liu thường được bảo quản bằng giấm hoặc dung dịch muối có độ pH từ 3,4-4,2.

Có thực phẩm nào giúp trung hòa axit?

Các thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, các loại đậu và trái cây không có tính axit có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm áp lực lên cơ thắt thực quản dưới. Một số loại chất xơ cũng có khả năng trung hòa axit dạ dày, dù vẫn cần thêm nghiên cứu để xác nhận.