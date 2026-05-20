Gần 100 tuổi nhưng ông Angelo “Sonny” Veltre vẫn tập tạ, đi bộ máy gần như mỗi ngày tại một trung tâm ở New York (Mỹ) không bị viêm khớp và luôn xuất hiện với tinh thần vui vẻ, lạc quan.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên The Healthy, ông Sonny liên tục pha trò và khiến tất cả mọi người trong phòng bật cười. Ông kể từng tranh cử phó chủ tịch trường trung học với lời hứa “mỗi tủ đồ một miếng pizza” hay chuyện vô tình giành giải nhất một cuộc đua 10 km vì là người duy nhất trong nhóm tuổi tham gia.

Tinh thần hài hước ấy đã theo ông Sonny gần một thế kỷ. “Tôi lúc nào cũng đùa giỡn. Tôi không biết đó có phải bí quyết hay không nhưng tiếng cười khiến mọi chuyện khác trở nên dễ chịu hơn", ông chia sẻ.

Ông Sonny cùng người bạn từ thời thơ ấu Anthony “Nippy” Giuliano. Ảnh: ASV

Ngoài tiếng cười, vận động đều đặn là thói quen ông Sonny duy trì cả đời. Ông từng thắng một cuộc thi thể hình khi còn trẻ và luôn duy trì các bài tập như chống đẩy, gập bụng, chạy bộ.

Ngay cả khi nghỉ hưu sau nhiều năm điều hành tiệm bánh gia đình, ông vẫn không ngừng hoạt động. Ở tuổi 70, ông trở thành nhân viên cứu hộ được cấp chứng chỉ và làm công việc này đến năm 90 tuổi. Trong thời gian đó, ông từng cứu sống một phụ nữ khuyết tật bị đuối nước bằng cách thực hiện CPR trước khi xe cấp cứu đến nơi. Khi ấy, ông Sonny đã 78 tuổi.

Ông cũng tham gia giảng dạy các lớp thể dục cho người viêm khớp và chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Đến nay, ở tuổi 98, ông vẫn thường giúp đỡ những người trẻ hơn trong phòng tập khi thấy họ gặp khó khăn.

Theo ông Sonny, sống tích cực và quan tâm đến người khác cũng quan trọng không kém việc tập luyện. “Tôi thấy nhiều người trẻ hơn mình rất nhiều nhưng sức khỏe không tốt. Cuộc sống bây giờ khó khăn nên tôi thích giúp họ”, ông nói.

Nhiều nghiên cứu gần đây cũng cho thấy tiếng cười và cảm giác sống có mục đích mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Dịch tễ học cho thấy những người hiếm khi cười có nguy cơ tử vong và mắc bệnh tim mạch cao hơn đáng kể so với người thường xuyên cười. Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra tiếng cười giúp giảm hormone căng thẳng cortisol đồng thời tăng các chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác tích cực.

Khi được hỏi lời khuyên dành cho những người khác, ông Sonny trả lời ngắn gọn: “Hãy tin vào bản thân, giữ tinh thần tích cực, đừng làm quá mọi thứ và luôn tập thể dục”.

Mục tiêu tiếp theo của ông rất đơn giản: chạm mốc 100 tuổi. ới nguồn năng lượng tích cực cùng tinh thần lạc quan ấy, ông Sonny dường như đang tiến rất gần đến điều đó.