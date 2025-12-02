Chung sức vượt khó ở “vùng lõm” hạ tầng

Đầu tư hạ tầng là một trong những nội dung thành phần chính của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, nhằm xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền.

Chương trình mục tiêu quốc gia này ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, nhằm xây dựng nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, hướng tới sự phát triển bền vững.

Trong danh sách các địa bàn đặc thù thuộc diện ưu tiên đầu tư có tỉnh Cao Bằng.

“Rất nhiều năm qua, Cao Bằng bị coi là “vùng lõm” về giao thông, do ở vị trí xa xôi, địa hình chia cắt. Hai tuyến đường kết nối từ Cao Bằng về Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng, gập ghềnh khó đi, gần đây mới được nâng lên đường cấp 4 miền núi. Chính vì thế, xây dựng tuyến cao tốc nối Cao Bằng với miền xuôi là niềm trăn trở lớn của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh”, ông Lê Thanh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả (chủ đầu tư dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh) chia sẻ với phóng viên Báo VietNamNet.

Ông Đỗ Trọng Khánh, đại diện Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Cao Bằng, cũng thẳng thắn bộc bạch hiện trạng tỉnh nghèo miền núi, thu không đủ chi, muốn thoát khỏi khó khăn hạ tầng không hề đơn giản. Cách đây ít lâu, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh mới được chấp nhận chủ trương. Quá trình triển khai vấp phải không ít rào cản về điều kiện địa hình, thời tiết khắc nghiệt, nguồn lực tài chính, quy định pháp lý và yêu cầu an ninh – quốc phòng...

Đứng trước những sức ép lớn về tiến độ, rất may là dự án đã nhận được sự đồng lòng ủng hộ của bà con các dân tộc ở miền núi Cao Bằng.

Hàng trăm lao động địa phương đã trực tiếp tham gia các tổ đội thi công. Nhiều hộ dân dù phải di dời khỏi nơi ở cũ nhưng luôn bày tỏ sự đồng thuận. Họ hiểu rằng tuyến đường cao tốc này không chỉ là hạ tầng giao thông đơn thuần mà là cơ hội đổi đời cho gần 600.000 bà con vùng biên.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh xúc động kể: “Không dự án nào như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ngay khi chúng tôi vừa bắt đầu triển khai, đã có tới 80 - 90% mặt bằng được bà con tự nguyện bàn giao trước, chưa cần nhận tiền đền bù. Chính điều đó đã trở thành động lực lớn nhất để chúng tôi kiên định vượt khó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thông tuyến giai đoạn 1 trong tháng 12/2025, hoàn thành giai đoạn 2 vào tháng 12/2027”.

Cao tốc mở lối, nông thôn mới đổi thay ở vùng biên

Sự đồng lòng của người dân biên giới không chỉ giúp dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tăng khả năng “về đích” đúng hạn, mà còn là nền tảng để tỉnh Cao Bằng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại trong giai đoạn 2025–2030.

“Khi tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoàn thành, thời gian di chuyển từ Cao Bằng về Hà Nội sẽ rút xuống còn khoảng 4 giờ. Đồng bào vùng biên sẽ tiếp cận nhanh hơn với các dịch vụ y tế, giáo dục, dịch vụ công… Một số xã nơi dự án đi qua đang đề xuất quy hoạch trạm dừng nghỉ, cụm công nghiệp nhỏ, khu du lịch, điểm check-in… dựa trên lợi thế mới từ cao tốc, tạo sinh kế mới từ homestay, ẩm thực, vận tải… cho bà con các dân tộc ở vùng biên viễn”, ông Lê Thanh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh.

Không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, tuyến cao tốc hiện đại còn giúp tăng cường khả năng ứng phó thiên tai. Trong bối cảnh Cao Bằng thường xuyên chịu mưa lũ lớn, trục giao thông mới sẽ là tuyến vận tải an toàn cho công tác ứng cứu và đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Đặc biệt, cao tốc sẽ trở thành “xương sống” để tỉnh có cơ sở quy hoạch lại các khu dân cư, hạ tầng sản xuất, các điểm dân sinh. Nhiều xã vùng sâu trước đây còn phụ thuộc đường đất sẽ có cơ hội kết nối với đường gom, đường nhánh của cao tốc, tạo mạng lưới giao thông liên hoàn. Hệ thống điện - nước - viễn thông, các điểm trường, trạm y tế... cũng sẽ được tái đầu tư đồng bộ.

Sự thành hình của cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh không chỉ là thành tựu kỹ thuật, mà còn là biểu tượng cho sự đoàn kết dân tộc, mở ra con đường mới để xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu bản sắc, bền vững ở nơi địa đầu Tổ quốc, góp phần quan trọng vào thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.