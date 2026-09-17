Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà Vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026) và trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì lễ đón Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho hay, hiếm khi ba dấu mốc như vậy cùng hội tụ trong một chuyến thăm. Đó là điều làm nên ý nghĩa lịch sử của sự kiện lần này, đồng thời mở ra chặng đường mới cho quan hệ hai nước.

Sau 50 năm, quan hệ hai nước đã tiến những bước rất dài. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt 22,1 tỷ USD. Thái Lan cũng nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, tổng vốn đăng ký hơn 15 tỷ USD. Năm 2025, hơn 1,1 triệu lượt người dân hai nước đã đến thăm đất nước của nhau.

Hơn 100.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan, tạo nên một cầu nối bền bỉ giữa hai dân tộc.

Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Hoàng gia, Nhà nước và nhân dân Thái Lan đối với Việt Nam. Với vai trò đặc biệt của Nhà Vua và Hoàng gia trong đời sống tinh thần, lịch sử và văn hóa Thái Lan, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại nhà nước mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với giao lưu và gắn kết nhân dân.

Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu trong chuyến thăm Việt Nam

Hoàng gia Thái Lan cũng đã có những dự án đóng góp thiết thực vào giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam.

Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tham gia đoàn và tháp tùng Nhà Vua và Hoàng hậu trong chuyến thăm.

Chỉ trong năm 2026, hai nước đã trao đổi các chuyến thăm cấp cao theo cả hai chiều, sau chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân vào tháng 5/2026.

Các cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất, cùng việc Thủ tướng Thái Lan tháp tùng Nhà Vua, thể hiện sự coi trọng mà hai bên dành cho nhau và cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Phần văn hóa, tôn giáo và giao lưu nhân dân của chuyến thăm cũng rất đáng chú ý với các hoạt động Nhà Vua và Hoàng hậu thăm chùa Quán Sứ và Trung tâm Ngôn ngữ - Văn hóa Thái Lan tại Trường Đại học Hà Nội.

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan bước sang một giai đoạn mới

Dấu ấn lớn nhất, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là tin cậy chính trị ở cấp cao và tình cảm gần gũi giữa hai dân tộc đã gặp nhau trong cùng một chuyến thăm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu

Điều quan trọng sau chuyến thăm là chuyển những nhận thức chung, sự tin cậy và tình cảm tốt đẹp đó thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể mà người dân hai nước có thể cảm nhận được. Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan của Thái Lan để triển khai công việc này.

Hai bên sẽ tập trung đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, đồng thời triển khai hiệu quả sáng kiến “Ba kết nối”: kết nối chuỗi cung ứng; kết nối các ngành kinh tế, địa phương và doanh nghiệp; kết nối các chiến lược tăng trưởng xanh, bền vững của hai nước.

Văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân cũng sẽ được đẩy mạnh. Hai bên sẽ mở rộng giảng dạy tiếng Việt và tiếng Thái, tăng tần suất các đường bay thẳng và phát huy giá trị các công trình của cộng đồng, như Phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thani và các Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu. Ảnh: Media QH

Trong ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mekong, hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, chuyến thăm này cùng với nền tảng 50 năm quan hệ ngoại giao sẽ đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan bước sang một giai đoạn mới, rộng hơn, sâu hơn. Đó là mong muốn chung của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác ở khu vực.