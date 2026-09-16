Cùng tham dự có Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Khi Nhà Vua và Hoàng hậu tiến qua cổng tam quan, chư tăng, phật tử hân hoan chào đón.

Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đến chùa Quán Sứ

Trong không gian thanh tịnh, Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida tiến vào chính điện để lễ Phật.

Nhà Vua và Hoàng hậu thắp đèn, dâng hoa lễ Phật

Sau khi Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan vào chính điện dâng nến, dâng hoa, chư tăng, phật tử tụng kinh cầu nguyện bình an cho Nhà Vua và Hoàng hậu, cầu nguyện cho mối quan hệ hai nước ngày một phát triển.

Nghi thức cầu nguyện nhân chuyến thăm thể hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, khẳng định cam kết của cả hai quốc gia trong việc cùng chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.

Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu dự buổi lễ cầu nguyện

Chùa Quán Sứ cũng là nơi làm việc của các vị hòa thượng trong Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa từng đón Quốc vương Campuchia, Thủ tướng Ấn Độ đến thăm.

Thái Lan là một trong những vùng đất có lịch sử lâu đời, nơi những dấu ấn của Phật giáo hiện diện rõ rệt trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng.

Nhà Vua và Hoàng hậu thăm hỏi, chúc sức khỏe, an lạc đến chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chư tăng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiễn Nhà Vua và Hoàng hậu

Trước đó, cũng trong sáng nay, Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Trong các cuộc gặp, lãnh đạo cấp cao Việt Nam cảm ơn Nhà Vua và Hoàng gia Thái Lan đã dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan cũng như việc bảo tồn các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng có ý nghĩa về lịch sử, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong hành trình nửa thế kỷ ấy, dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được xem là nền tảng nhân văn quan trọng, góp phần hình thành và vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh