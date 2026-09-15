Khi đoàn xe chở Nhà Vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu tiến vào Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón. Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nhà Vua Thái Lan đi dọc thảm đỏ để bước lên bục danh dự.

Quân nhạc lần lượt cử quốc thiều Thái Lan và quốc thiều Việt Nam, đồng thời 21 phát đại bác được bắn từ Hoàng Thành Thăng Long chào đón Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước Việt Nam.

Sau quốc thiều, Đội trưởng Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tiến đến báo cáo và mời duyệt đội danh dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn tại lễ đón

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Bắn đại bác chào mừng Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Lễ đón chính thức Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Maha Vajiralongkorn giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Cùng dự lễ đón, phía Việt Nam có: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Các đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Việt Nam cùng tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nhà Vua Thái Lan dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đây là lần đầu tiên Vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đối với Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida, đây cũng là lần đầu tiên hai người đến thăm Việt Nam với tư cách là Vua và Hoàng hậu Thái Lan.

Trước đó, Vua Maha Vajiralongkorn đã đến thăm Việt Nam vào năm 1992 và 1997 với tư cách Thái tử.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao - mốc son rực rỡ trong lịch sử phát triển quan hệ song phương.

Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, song giữa hai nước đã có một sợi dây liên kết bền chặt hình thành từ rất lâu trước đó, dựa trên sự gần gũi về địa lý và văn hóa.

Chặng đường 50 năm phát triển quan hệ Việt Nam - Thái Lan ghi dấu nhiều bước tiến vững vàng, nhanh chóng trong quá trình hợp tác và đồng hành. Sau khi được nâng cấp lên mức Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025, quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu.