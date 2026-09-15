Sáng 15/9, sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng Nhà vua và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan trong 50 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976. Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, là dấu mốc quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Thái Lan, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Nhà Vua Thái Lan bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam; đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong phát triển, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Chuyến thăm là cơ hội để hai nước thắt chặt quan hệ, cùng hợp tác phát triển. Nhà Vua và Hoàng gia Thái Lan luôn quan tâm, ủng hộ thắt chặt tình cảm giữa hai nước, nhân dân hai nước và củng cố quan hệ Việt Nam - Thái Lan trên tất cả lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Thái Lan cho rằng sự gắn bó giữa nhân dân hai nước là nền tảng đặc biệt quan trọng cho sự phát triển tốt đẹp, lâu bền của quan hệ Việt Nam - Thái Lan, động lực thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng phát triển.

Hai lãnh đạo nhất trí chỉ đạo thúc đẩy triển khai hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng gắn kết, hiệu quả; triển khai mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và kết nối giao thông; tăng cường hợp tác giữa các địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao các hoạt động, dự án do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ trong lĩnh vực giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động có ý nghĩa này được triển khai hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan đã dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan cũng như việc bảo tồn các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - là những biểu tượng có ý nghĩa về lịch sử, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Việt Nam và Thái Lan có nhiều tương đồng về lịch sử, văn hóa

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng chuyến thăm là sự kiện được hai nước trông đợi và chuẩn bị từ lâu, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà Vua Thái Lan và Hoàng hậu

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Thái Lan - nước láng giềng gần gũi, đối tác quan trọng và người bạn đồng hành của Việt Nam trong khu vực.

Nhà Vua Thái Lan chia sẻ ấn tượng về sự phát triển toàn diện của Việt Nam trong những năm qua; đánh giá cao sự phát triển quan hệ gần gũi và hợp tác chặt chẽ ở mọi cấp giữa hai nước.

Trao đổi về các nội dung hợp tác lớn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư và hợp tác bộ ngành, địa phương hai nước nhằm tạo chuyển biến trong kết nối hai nền kinh tế.

Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan yên tâm đầu tư, hoạt động hiệu quả, lâu dài.

Với thế mạnh của hai nền kinh tế, Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để hỗ trợ, bổ sung cho nhau và cùng nhau phát triển

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đề nghị Nhà Vua và Hoàng gia Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan.

Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của mỗi nước, trong đó có khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Nhà Vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của Chính phủ hai nước trong thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Thái Lan; khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác.

Ông chia sẻ một số lĩnh vực mà Thái Lan có kinh nghiệm và Hoàng gia Thái Lan quan tâm; mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần mở rộng giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và kết nối giữa các địa phương.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, các cơ chế Mekong và các diễn đàn đa phương, nhất là trong thúc đẩy kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường khả năng thích ứng của khu vực trước các thách thức mới.

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước

Hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng chuyến thăm là một dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước, tạo thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

Nhà Vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội cùng chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người mỗi nước. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, đời sống xã hội và có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Chia sẻ về tầm quan trọng của giao lưu nhân dân giữa hai nước, Nhà Vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội nhất trí khuyến khích tăng cường giao lưu giữa các địa phương, thanh niên, hội hữu nghị, mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Theo hai lãnh đạo, cần tạo thêm cơ hội giao lưu trực tiếp để giúp thế hệ trẻ hai nước tiếp xúc, học tập và hiểu hơn về đất nước, văn hóa của nhau, về lịch sử quan hệ hai nước, từ đó tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã được vun đắp trong 50 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp của Nhà Vua và Hoàng gia đối với Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần củng cố sự tin cậy, tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước

Hai lãnh đạo cũng trao đổi về việc tiếp tục mở rộng hợp tác giáo dục, trao đổi học sinh, sinh viên, giảng viên, học giả hai nước.

Đánh giá cao các kết quả đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội mong Nhà Vua Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ các hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Nhà Vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của hai Quốc hội trong việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý và môi trường thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước. Ông cho rằng, việc tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp, các địa phương và các tổ chức xã hội sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn những nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.