Nhà Vua Vajiralongkorn đã trực tiếp điều khiển chuyên cơ hoàng gia hạ cánh xuống sân bay trong khi Hoàng hậu Suthida ngồi cạnh, đảm nhiệm vai trò cơ phó.

Nhà Vua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước từ ngày 14-16/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Nhà Vua Vajiralongkorn đã trực tiếp điều khiển chuyên cơ hoàng gia hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Nhật

Tham gia đoàn có: Thủ tướng, Bộ trưởng tháp tùng Anutin Charnvirakul; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya; Tổng Thư ký Văn phòng Hoàng gia, Thư ký của Nhà vua, Tướng Không quân Satitpong Sukvimol; Phó Tổng Thư ký Hoàng gia, Trung tá Somchai Kanjanamanee; Sĩ quan tùy tùng của Nhà vua, Đô đốc Weerasak Oggungwan; Sĩ quan tùy tùng của Nhà vua, Tướng Không quân Chettha Muernkaew.

Đón Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu cùng đoàn tại sân bay có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Chuyến thăm ghi dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan, mang ý nghĩa lịch sử và là biểu tượng chính trị đặc biệt bởi đây là lần đầu một Nhà Vua Thái Lan thăm Việt Nam kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sự kiện cũng đánh dấu chuyến thăm cấp cao thứ ba của lãnh đạo Thái Lan tới Việt Nam chỉ trong vòng hơn ba tháng, sau các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Anutin Charnvirakul (tháng 6) và Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram (tháng 8).

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao - mốc son rực rỡ trong lịch sử phát triển quan hệ song phương.

Sự trao đổi đoàn cấp cao với tần suất và cấp độ rất cao này là minh chứng sinh động cho sự coi trọng, tin cậy chính trị và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Lễ đón Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida tại sân bay. Ảnh: Minh Nhật

Ảnh: Minh Nhật

Trên cương vị Thái tử, Nhà Vua Maha Vajiralongkorn từng thăm Việt Nam vào năm 1992 và 1997. Sau hơn ba thập kỷ, việc Nhà Vua trở lại Việt Nam trên cương vị người đứng đầu Hoàng gia Thái Lan, cùng với Hoàng hậu Suthida, là sự tiếp nối rất tự nhiên của những mối liên hệ đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, song giữa hai nước đã có một sợi dây liên kết bền chặt hình thành từ rất lâu trước đó, dựa trên sự gần gũi về địa lý và văn hóa.

Chặng đường 50 năm phát triển quan hệ Việt Nam - Thái Lan ghi dấu nhiều bước tiến vững vàng, nhanh chóng trong quá trình hợp tác và đồng hành. Sau khi được nâng cấp lên mức Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025, quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố.

Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, đứng thứ 8 trong số các nước, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều năm 2025 đạt 22,1 tỷ USD; trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 15,03 tỷ USD, tăng 22% so với mức cùng kỳ năm 2025.

Hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo tiếp tục được tăng cường. Năm 2025, gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam. Chính phủ Thái Lan hiện đang hỗ trợ các trường đại học của Việt Nam giảng dạy tiếng Thái, đồng thời cung cấp nhiều học bổng dài hạn và ngắn hạn để đào tạo tiếng Thái cho sinh viên, giảng viên Việt Nam tại Thái Lan. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác, kết nghĩa với các địa phương Thái Lan.

Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan gồm khoảng 100.000 người, sống tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng đông bắc, luôn mang trong mình tình yêu quê hương sâu sắc và bền bỉ nỗ lực phát huy vai trò “đại sứ nhân dân”, nối những nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc.