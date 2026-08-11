Gia đình đoàn tụ sau 38 năm xa cách. Ảnh: QQ

Mới đây, trước trụ sở công an thành phố Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), người mẹ 76 tuổi đã ôm chặt đứa con trai đứng trước mặt. Tiếng khóc, tiếng cười hòa vào nhau sau 38 năm xa cách.

38 năm trước, sau khi sinh con, người phụ nữ được bà đỡ thông báo đứa trẻ vừa chào đời đã không thể sống sót. Thế nhưng, bà chưa bao giờ tin điều đó, trang QQ đưa tin.

Không được tận mắt nhìn thấy con lần cuối khiến nỗi nghi ngờ ấy đeo bám suốt nhiều thập kỷ.

“Tôi rõ ràng đã nghe thấy tiếng con khóc, tiếng khóc rất to, có lẽ họ đã đưa con tôi đi đâu đó”, bà nhiều lần tự nhủ.

Hai vợ chồng ngày càng già yếu nhưng chưa bao giờ thôi nhớ con. Thương cha mẹ, người con gái nghĩ đến việc tìm kiếm em trai mất tích suốt 38 năm. Tuy nhiên, cô lo nếu tìm kiếm không có kết quả, cha mẹ sẽ phải chịu thêm cú sốc.

Đầu năm nay, cô lấy lý do “khám sức khỏe” và nhờ công an đến tận nhà lấy mẫu máu của cha mẹ. “Tôi chỉ muốn thay bố mẹ thử một lần, để hoàn thành tâm nguyện của họ”, cô chia sẻ.

Hệ thống dữ liệu ADN phát hiện mẫu máu của cha mẹ có mức độ tương đồng cao với một người đàn ông quê Quảng Tây, hiện làm việc tại Quảng Đông.

Ban đầu, người đàn ông tỏ ra dè dặt. Anh từng biết mình là con nuôi và cũng từng nghĩ đến việc tìm cha mẹ ruột, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Cảnh sát nhiều lần liên lạc, giải thích về quá trình xác minh ADN và giải đáp những lo ngại của anh. Cuối cùng, người đàn ông đồng ý phối hợp.

Để chắc chắn, công an Giang Môn và Đài Sơn phối hợp xác minh, vượt hơn 400km đến Ngọc Lâm, Quảng Tây, trực tiếp lấy mẫu lần thứ hai. Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn bởi sự việc đã xảy ra cách đây gần 4 thập kỷ. Nhiều người biết chuyện đã qua đời hoặc chuyển nơi sinh sống, hồ sơ cũ cũng không còn đầy đủ.

Cảnh sát địa phương phối hợp rà soát hồ sơ, tìm kiếm thông tin về quá trình trưởng thành và việc nhận nuôi của người đàn ông. Sau nhiều bước xác minh, kết quả ADN chính thức xác nhận anh chính là đứa trẻ đã thất lạc khỏi gia đình 38 năm trước.

“Mỗi khi tìm được 1 người là 1 gia đình được đoàn tụ. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc”, cảnh sát Trần Vĩ Minh, người tham gia vụ việc, cho biết.

Ngày nhận người thân, hai gia đình gần như cùng lúc có mặt tại trụ sở công an thành phố Đài Sơn. Người con trai tự lái xe đến trước. Một lúc sau, chiếc xe chở bố mẹ và chị gái cũng xuất hiện.

Qua cửa kính, người chị nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Cô sững lại khi nhận ra đường nét trên khuôn mặt anh rất giống người anh thứ hai trong gia đình.

Nhưng cô không dám lên tiếng vì sợ nhận nhầm. Trong xe, người cha già nắm chặt tay, hồi hộp đến mức không dám mở cửa xe.

38 năm chờ đợi khiến ông sợ rằng tất cả vẫn chỉ là một giấc mơ. Khi cảnh sát đưa người đàn ông đến trước mặt hai ông bà, người mẹ lập tức ôm chầm lấy con.

Người phụ nữ 76 tuổi nghẹn ngào: “Mẹ biết con vẫn còn sống… Mẹ biết mà…”.

Khoảnh khắc ấy khiến những người có mặt không khỏi xúc động. Một cảnh sát trẻ nói: “Nhìn thấy họ ôm nhau, mọi chuyến đi và nỗ lực của chúng tôi đều đáng giá”.