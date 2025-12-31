Ban Nội chính Trung ương sáng nay tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1978, có trình độ tiến sĩ Luật (chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm).

Ông là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành sớm, đã trải qua nhiều vị trí công tác như: giảng viên Học viện An ninh nhân dân; cán bộ Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó vụ trưởng Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc; Vụ trưởng Vụ Địa phương I; Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương.

Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chúc mừng ông Nguyễn Xuân Trường. Ảnh: Đăng Khoa

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Xuân Trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Trường bày tỏ vinh dự lớn lao khi được Ban Bí thư tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng thời nhận thức sâu sắc đây là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Trường hứa quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Nội chính Trung ương, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trên cương vị công tác mới; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Ông khẳng định sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bản lĩnh thực tiễn; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; đề cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần nêu gương. Đồng thời, ông bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.