Văn phòng Trung ương Đảng chiều nay tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Phát biểu và trao quyết định, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị bà Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư giao.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tập thể lãnh đạo, các đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để tân Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, bà Nguyễn Thị Thu Hà được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đang đến rất gần; khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt đối với Văn phòng Trung ương Đảng - cơ quan thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Do đó, ông đề nghị tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn phòng cần tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng tầm tham mưu chiến lược, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, để Văn phòng Trung ương Đảng thực sự là hạt nhân trí tuệ, là “bộ tổng tham mưu" chiến lược của Đảng, của Trung ương.

Bên cạnh đó, Văn phòng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, kịp thời tổng hợp, đề xuất, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác lớn của đất nước, giải quyết kịp thời những vấn đề đột xuất, phát sinh...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, cầu thị, khiêm tốn học hỏi, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, sự động viên, truyền đạt kinh nghiệm quý báu của các lãnh đạo tiền nhiệm; sự chia sẻ, hỗ trợ của các lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động văn phòng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970, quê tỉnh Ninh Bình. Bà là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tâm lý học; Cử nhân khoa học ngành Tâm lý giáo dục.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Bà Nguyễn Thị Thu Hà từng giữ nhiều trọng trách quan trọng ở Trung ương và địa phương như: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.