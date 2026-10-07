Đậu phụ là thực phẩm giá rẻ, giàu dinh dưỡng, phổ biến trong bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, khi sử dụng thực phẩm này cần lưu ý một số vấn đề để không ảnh hưởng sức khỏe.

Không kết hợp đậu phụ với một số thực phẩm

Theo khuyến cáo của bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đậu phụ không nên ăn cùng hành lá, thịt dê, trứng gà, măng, quả hồng, mật ong, sữa bò và cải bó xôi.

Hành lá chứa axit oxalic kết hợp với canxi trong đậu phụ có thể tạo thành canxi oxalat - chất khó hòa tan, ảnh hưởng đến sự hấp thu canxi của cơ thể. Nếu ăn hai loại thực phẩm này cùng nhau trong thời gian dài có thể gây thiếu canxi và dễ tạo sỏi.

Tương tự, măng chứa axit oxalic, khi kết hợp với canxi sulfate trong đậu phụ có thể tạo thành canxi oxalat, dễ tạo sỏi.

Đậu phụ là thực phẩm giá rẻ, giàu dinh dưỡng, phổ biến trong bữa ăn hằng ngày. Ảnh: AI

Quả hồng chứa nhiều tannin, trong khi đậu phụ chứa canxi. Khi ăn cùng nhau có thể tạo thành canxi tannate, có thể dẫn đến sỏi mật, sỏi thận.

Đậu phụ cũng được khuyến cáo không kết hợp với mật ong vì có thể gây tiêu chảy. Ngoài ra, sự kết hợp này được cho là có thể tạo ra phản ứng không tốt cho cơ thể.

Với sữa bò, việc ăn cùng đậu phụ có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của cả hai và ảnh hưởng đến sự hấp thu canxi.

Cải bó xôi chứa nhiều axit oxalic, trong khi đậu phụ giàu protein, chất béo và canxi. Kết hợp hai thực phẩm này có thể làm giảm khả năng hấp thu canxi.

Theo Đông y, đậu phụ có vị ngọt, hơi hàn, trong khi thịt dê có tính đại nhiệt, động hỏa không nên ăn cùng nhau trong thời gian dài. Đậu phụ và trứng gà cũng được khuyến cáo không nên kết hợp vì cả hai đều giàu protein, có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu protein.

Không ăn quá nhiều đậu phụ trong thời gian dài

Đậu phụ giàu protein, purine và saponin. Theo các bác sĩ, nếu ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể gây các triệu chứng khó tiêu như đầy bụng, tiêu chảy; đồng thời làm tăng gánh nặng thải trừ nitơ.

Việc ăn nhiều đậu phụ cũng có thể khiến tình trạng bệnh gout xấu đi hoặc gây thiếu i-ốt. Do đó, những người đang có các vấn đề sức khỏe liên quan đến thận, gout hoặc thiếu i-ốt cần đặc biệt lưu ý lượng đậu phụ trong chế độ ăn.

Không nên ăn nếu thuộc nhóm cần hạn chế

Một số nhóm người được khuyến cáo hạn chế đậu phụ gồm người có chức năng thận kém, bệnh nhân gout, người thiếu i-ốt, người thiếu máu, mắc bệnh tiêu hóa, viêm dạ dày và người bị suy tuyến giáp.

Người có chức năng thận kém được khuyến cáo theo chế độ ăn ít protein để không làm tăng gánh nặng cho thận. Trong khi đó, người bệnh gout không nên ăn quá nhiều đậu phụ do thực phẩm này chứa purine và giàu đạm thực vật, có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Với người thiếu máu và mắc bệnh tiêu hóa, hàm lượng protein trong đậu phụ được cho là có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ sắt. Người có triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng cũng không nên ăn đậu phụ nếu không muốn các triệu chứng này trầm trọng hơn.

Bệnh nhân viêm dạ dày cần lưu ý không tiêu thụ quá nhiều đậu phụ cùng một lúc, bởi hàm lượng protein cao có thể kích thích tiết axit dạ dày, gây đầy hơi.

Ngoài ra, người đang sử dụng thuốc tetracycline được khuyến cáo không ăn đậu phụ trong thời gian dùng thuốc. Đậu phụ giàu canxi và magiê, có thể phản ứng với các thành phần của thuốc, làm giảm tác dụng của tetracycline.

Người bị suy tuyến giáp cũng được khuyến cáo hạn chế đậu phụ do isoflavone trong các sản phẩm từ đậu nành có thể ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp.