Bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Mỹ Dung, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Tâm Đức (TPHCM) tư vấn:

Gần đây, các bạn trẻ thường nói vui với nhau rằng, ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch (7/7 Âm lịch) giúp "thoát ế". Với hương vị ngọt ngào và màu đỏ tươi, chè đậu đỏ chứa đựng mong ước về một tình yêu đẹp.

Về dinh dưỡng, đậu đỏ và các loại đậu nói chung có giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp với chế độ ăn lành mạnh cho tim mạch.

Trong 100g đậu, lượng chất béo chỉ khoảng 1-3g, trong khi hàm lượng đạm đạt 20-25g. Đậu còn cung cấp vitamin nhóm B, vitamin C, kẽm, sắt, canxi và nhiều khoáng chất khác.

200g đậu đỏ nấu chín, tương đương một bát, cung cấp khoảng 294 kcal, 57g carbohydrate, 17,3g đạm, chỉ 0,2g chất béo và khoảng 16,8g chất xơ.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý 5 “không” khi ăn đậu đỏ để vừa tận dụng giá trị dinh dưỡng vừa đảm bảo an toàn.

Đậu đỏ - ngũ cốc có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Ảnh: Ong Lý.

1. Không ăn đậu đỏ sống hoặc chưa được nấu chín kỹ

Đậu đỏ cần được ngâm và nấu kỹ trước khi ăn. Đậu sống hoặc chưa chín có thể chứa các thành phần gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, nôn ói, đau bụng hoặc tiêu chảy. Vì vậy, người dân không nên thử ăn đậu đỏ sống hoặc sử dụng đậu mới chỉ được nấu sơ.

2. Không ăn quá nhiều

Đậu đỏ tốt nhưng không có nghĩa càng ăn nhiều càng có lợi. Người trưởng thành có thể sử dụng khoảng 100g đậu sống mỗi ngày, sau khi nấu tương đương 200g đậu chín. Nếu bạn sử dụng đậu sấy khô, lượng ăn nên giới hạn khoảng 50g/ngày.

Đặc biệt trong ngày Thất Tịch, nhiều người ăn chè đậu đỏ với lượng đường khá cao. Khi đó, lợi ích từ đậu có thể bị giảm.

3. Không biến đậu đỏ thành món chè quá nhiều đường

Đậu đỏ chứa nhiều carbohydrate và cung cấp năng lượng. Khi chế biến thành chè, việc thêm nhiều đường, nước cốt dừa hoặc các nguyên liệu giàu năng lượng có thể làm tổng lượng calo của món ăn tăng đáng kể.

Bạn nên ưu tiên cách chế biến ít đường, hạn chế các thành phần làm tăng chất béo và năng lượng.

Người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, thừa cân, béo phì càng cần chú ý lượng đường và khẩu phần khi ăn món này.

4. Không tùy tiện kết hợp đậu đỏ với thực phẩm khác

Đậu đỏ kỵ với nhiều thực phẩm khác như nấu chung với thịt dê. Một số thành phần trong đậu đỏ có thể gây kích thích đường tiêu hóa khi kết hợp không đúng, dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, nôn ói hoặc tiêu chảy.

Ngoài ra, việc chế biến đậu cũng cần chú ý lựa chọn dụng cụ nấu phù hợp để hạn chế tình trạng đậu bị đổi màu hoặc ảnh hưởng chất lượng món ăn.

5. Không bỏ qua bước ngâm

Đậu đỏ khô nên được ngâm trước khi chế biến và nấu chín kỹ để đảm bảo an toàn. Chuyên gia lưu ý không sử dụng đậu còn sống hoặc chỉ vừa chín tới. Sau khi đậu đã chín, bạn có thể tiếp tục đun thêm khoảng 10 phút trước khi sử dụng.

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