Đậu rồng có giá trị dinh dưỡng như thế nào? Tôi thấy người ta bán với giá 60.000 - 70.000 đồng/kg đắt gấp 3 lần các loại đậu thông thường. Xin cảm ơn chuyên gia! (Hà Anh, Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Đậu rồng, còn gọi là đậu khế, đậu vuông, là một loại cây họ Đậu có hình dáng đặc biệt với quả 4 cạnh, dọc theo mỗi cạnh có một đường gờ giống như cánh. Không chỉ được sử dụng như một loại rau quen thuộc, đậu rồng còn chứa nhiều protein và các chất dinh dưỡng đáng chú ý.

Đậu rồng có tên khoa học Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC, thuộc họ Đậu (Fabaceae), hiện được trồng phổ biến tại một số nước Đông Nam Á.

Ở Việt Nam, loại đậu này phổ biếntại các tỉnh phía Nam. Quả non, lá non và nụ hoa đều có thể sử dụng làm thực phẩm. Quả thường được luộc, xào hoặc ăn kèm các món khác.

Theo tài liệu về cây thuốc và thực phẩm, hạt đậu rồng có hàm lượng protein khoảng 32-36% trọng lượng khô, lipid 13-17% và glucid 26-33%. Thành phần protein của hạt còn chứa một số axit amin thiết yếu như lysine, methionine và cystine.

Đậu rồng - loại quả tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Đậu rồng cũng được ghi nhận có hàm lượng protein tương đối cao so với nhiều loại củ khác. Tuy nhiên, các con số dinh dưỡng có thể thay đổi tùy giống cây, điều kiện canh tác và cách chế biến.

Chính khả năng sử dụng nhiều bộ phận cùng giá trị dinh dưỡng khiến đậu rồng từng được xem là một loại cây thực phẩm giàu tiềm năng, đặc biệt ở những khu vực cần tận dụng nguồn protein thực vật. Đây là nguồn thực phẩm thực vật có thể góp phần bổ sung chất xơ, vitamin, khoáng chất và protein cho khẩu phần ăn.

Một số tài liệu y học cổ truyền ghi nhận hạt đậu rồng được sử dụng với mục đích bồi bổ cơ thể và hỗ trợ một số tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, những công dụng này không đồng nghĩa với việc đậu rồng có thể thay thế thuốc điều trị.

Đặc biệt, người dân không nên tự sử dụng hạt đậu rồng để điều trị các bệnh như u bướu, đau mắt hay nhiễm trùng.

Tương tự, dù hạt đậu rồng có hàm lượng protein cao, chúng ta không nên tự ý dùng bột hạt đậu rồng thay thế hoàn toàn sữa hoặc khẩu phần dinh dưỡng của trẻ nhỏ nếu chưa có hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Với người trưởng thành, đậu rồng có thể được sử dụng như một loại rau trong chế độ ăn đa dạng. Cách chế biến nên phù hợp với từng bộ phận của cây và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Rau dân dã nổi tiếng ở Phú Thọ, chế biến sai có thể gây độc Lá sắn vốn được người dân nhiều vùng sử dụng làm rau xanh, thậm chí muối dưa để ăn dần. Tuy nhiên, rau này chứa axit cyanhydric (HCN), đặc biệt ở các giống sắn đắng, nên người dân cần sơ chế kỹ trước khi ăn.

Loại quả dân dã giàu kali hơn chuối, chứa lượng vitamin C gấp nhiều lần cam Ổi không chỉ giàu vitamin C và chất xơ mà còn chứa lượng kali cao. Loại quả nhiệt đới này cũng cung cấp nhiều protein hơn một số trái cây phổ biến, mang lại thêm lựa chọn dinh dưỡng cho bữa ăn hằng ngày.

Loại quả xưa rụng đầy gốc nay thành dược thiện nhiều người thích Sung là loại quả hiện nay được nhiều người sử dụng làm các món ăn như kho, muối chua, phơi khô nấu thành nước uống.

Từ hình dáng độc đáo đến khả năng sử dụng nhiều bộ phận, đậu rồng là một trong những loại thực phẩm thực vật khá đặc biệt. Không chỉ tạo sự đa dạng cho bữa ăn, loại đậu này còn là nguồn protein thực vật đáng chú ý, đặc biệt ở phần hạt.