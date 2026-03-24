Tôi rất thích ăn đậu phụ nhưng lại có bệnh tuyến giáp nên lo ngại tiêu thụ món ăn này có thể ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp. Vậy thực tế, vấn đề này ra sao? Xin bác sĩ tư vấn! (Hoàng Anh - TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Tỉnh - Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Quân y 175 - TPHCM tư vấn:

Đậu phụ là sản phẩm từ đậu nành, thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn của người châu Á. Đây là nguồn cung cấp protein, chất xơ, vitamin dồi dào và đặc biệt chứa isoflavone - hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự estrogen. Nhiều nghiên cứu cho thấy đậu nành có lợi cho sức khỏe như hỗ trợ tim mạch, giảm triệu chứng mãn kinh và có thể giảm nguy cơ một số loại ung thư.

Ăn đậu phụ có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch nhờ hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol thấp. Đặc biệt, isoflavone được chứng minh có khả năng làm giảm cholesterol LDL (cholesterol “xấu”), từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ngoài ra, chất dinh dưỡng trong đậu như chất xơ và protein cũng liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm viêm, tăng cường chức năng mạch máu.

Đậu phụ tốt cho tim mạch. Ảnh: Hoa Linh

Đậu nành ảnh hưởng thế nào đến tuyến giáp?

Một số nghiên cứu cho thấy isoflavone trong đậu nành có thể ức chế enzym thyroid peroxidase (TPO) - enzyme quan trọng trong quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp. Tuy nhiên, ảnh hưởng này chủ yếu xảy ra khi cơ thể thiếu iod.

Trong điều kiện được cung cấp đủ iod, tác động của đậu nành đến chức năng tuyến giáp gần như không đáng kể. Các nghiên cứu lâm sàng cũng ghi nhận một số trường hợp đặc biệt:

- Trẻ sơ sinh suy giáp bẩm sinh dùng sữa đậu nành có thể cần liều hormone cao hơn.

- Người bệnh suy giáp đang dùng thuốc levothyroxine nếu ăn đậu nành ngay sau khi uống thuốc có thể làm giảm hấp thu thuốc.

Nguyên nhân là các hợp chất trong đậu nành có thể liên kết với thuốc, làm giảm lượng thuốc hấp thu vào cơ thể. Tuy vậy, hiện chưa có bằng chứng cho thấy đậu nành gây suy giáp ở người khỏe mạnh nếu chế độ ăn đủ iod.

Người bệnh tuyến giáp có cần kiêng đậu phụ?

Theo bác sĩ Tỉnh, người có bệnh tuyến giáp không cần kiêng hoàn toàn nhưng lưu ý không dùng cùng lúc với thuốc. Người đang điều trị bằng levothyroxine nên tránh ăn các sản phẩm từ đậu nành ngay sau khi uống thuốc. Tốt nhất, bệnh nhân nên dùng cách nhau ít nhất 4 giờ để không ảnh hưởng đến hấp thu thuốc.

Iod là nguyên liệu quan trọng để tổng hợp hormone tuyến giáp. Khi thiếu iod, ảnh hưởng của đậu phụ có thể rõ rệt hơn. Vì vậy, duy trì chế độ ăn đủ iod là rất cần thiết.

Người bệnh không nên dùng quá 2-3 khẩu phần sản phẩm chế biến từ đậu nành mỗi ngày. Một khẩu phần tương đương 250ml sữa đậu nành hoặc 85-100g đậu phụ hoặc 85g đậu nành nấu chín.

Quan trọng nhất, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn điều trị và theo dõi định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để kiểm soát tốt chức năng tuyến giáp.