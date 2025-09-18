Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EFE/EPA

Tờ Financial Times cho biết, động thái trên có thể làm thay đổi tình hình tài chính của Ukraine, nhưng có nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu lớn với Nga. Moscow đã lên án việc đóng băng tài sản và cảnh báo bất kỳ hành động tịch thu tiền nào cũng sẽ bị coi là trộm cắp.

Việc dùng tiền của Nga để tài trợ cho Ukraine đang gây tranh cãi gay gắt trong nội bộ EU và nó diễn ra trong bối cảnh liên minh phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung cho Kiev khi Mỹ cắt giảm hỗ trợ.

Theo 5 quan chức châu Âu, một trong các phương án của EU là dùng số dư tiền mặt từ tài sản của Nga đang để ở trung tâm lưu ký chứng khoán Euroclear để mua trái phiếu EU với lãi suất bằng 0. Số vốn huy động sau đó sẽ được chuyển cho Ukraine theo từng đợt. EU lập luận, cơ chế này sẽ hỗ trợ ngay cho Ukraine, đồng thời tránh được việc tịch thu tài sản chính thức.

Hai nguồn tin nắm rõ vấn đề tiết lộ, khoảng 170 tỷ Euro trong số 194 tỷ Euro tài sản của Nga bị Euroclear nắm giữ, đã đáo hạn và hiện nằm dưới dạng số dư tiền mặt.

Phương án thứ 2 đang được EU cân nhắc là dùng một cách thức đặc biệt để quản lý các thỏa thuận tài trợ. Điều này có thể cho phép các quốc gia ngoài EU tham gia.

Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã ủng hộ ý tưởng cho vay bồi thường. Quan chức này cho rằng, chỉ cần hoàn trả khoản vay này nếu Nga đồng ý bồi thường thiệt hại và thay vì chờ đợi cho đến khi xung đột kết thúc, số tiền "sẽ giúp Ukraine ngay hôm nay".

Tuy nhiên, các kế hoạch trên đã vấp phải sự phản đối từ các quốc gia thành viên. Bỉ, Đức và Pháp cảnh báo, việc dùng tiền như vậy có nguy cơ vi phạm pháp luật và làm suy yếu niềm tin vào đồng Euro.