Hãng thông tấn NBC News ngày 16/11 cho biết, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama mới đây đã phủ nhận mọi thông tin về việc tham gia cuộc đua tới Nhà Trắng, nhấn mạnh rằng nước Mỹ "chưa sẵn sàng cho một nữ Tổng thống".

"Sau những gì chúng ta đã được chứng kiến trong cuộc bầu cử vừa qua, thật đáng buồn khi phải thừa nhận rằng nước Mỹ chưa sẵn sàng. Mọi người dường như đang tự lừa dối mình, chúng ta chưa sẵn sàng cho một nữ Tổng thống. Vì lẽ đó, đừng kỳ vọng về việc tôi sẽ ra tranh cử", bà Michelle cho biết.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Ảnh: Washington Post

Khi được hỏi rằng phải chăng hình mẫu "nữ tính" của các Đệ nhất phu nhân đã ảnh hưởng tới cách tiếp cận của xã hội về khả năng một phụ nữ làm Tổng thống Mỹ, bà Michelle trả lời: "Đất nước này cần phải trưởng thành hơn, bởi có rất nhiều đàn ông vẫn không cảm thấy thoải mái về viễn cảnh có một nhà lãnh đạo nữ, và chúng ta đã thấy điều đó".

Theo truyền thông Mỹ, bà Michelle luôn là tâm điểm của những đồn đoán về việc tham gia tranh cử Tổng thống, và cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ đảng Dân chủ. Tuy vậy, vợ của cựu Tổng thống Obama luôn trả lời rằng bà chưa muốn làm điều này.

Trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, bà Michelle đã tích cực tham gia vận động cho cựu Phó Tổng thống Kamala Harris. Tuy vậy, Tổng thống Donald Trump vẫn đánh bại ứng viên của đảng Dân chủ để trở lại Nhà Trắng lần thứ hai.