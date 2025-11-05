Theo đài CNN, đảng Dân chủ hiện đã giành được nhiều chiến thắng quan trọng trước đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử cấp bang của Mỹ vào thứ Ba (4/11).

Cụ thể, ứng viên Dân chủ Zohran Mamdani giành chiến thắng trong cuộc đua tới chức thị trưởng New York. Tại Virginia, nghị sĩ Dân chủ Abigail Spanberger đã trở thành nữ thống đốc đầu tiên trong lịch sử bang sau khi đánh bại Phó Thống đốc Cộng hòa Winsome Earle-Sears. Ở New Jersey, nữ hạ nghị sĩ Dân chủ Mikie Sherrill cũng giành ghế thống đốc sau khi đánh bại ứng viên Cộng hòa Jack Ciattarelli.

Ngoài các chiến thắng trên, đảng Dân chủ cũng giữ vững thế đa số tại Tòa án Tối cao bang Pennsylvania, qua đó củng cố vị thế của đảng này trong lĩnh vực tư pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trước làn sóng chiến thắng của đảng Dân chủ, các nhân vật "máu mặt" của lưỡng đảng Mỹ đã có những phản ứng trái ngược.

"Việc tên của tôi không có trên lá phiếu và tình trạng chính phủ đóng cửa là 2 lý do khiến đảng Cộng hòa thất bại trong các cuộc bầu cử tối nay", Tổng thống Donald Trump nhận xét.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis thuộc đảng Cộng hòa lại dự báo, việc ứng viên Zohran Mamdani trở thành Thị trưởng New York sẽ khiến nhiều người chuyển tới bang của ông. "Các cử tri trung hữu sẽ rời đi khi một chính trị gia cánh tả lên nắm quyền", ông DeSantis cho biết.

Ngược lại, cựu Tổng thống Barack Obama đã gửi lời chúc mừng tới tất cả ứng viên Dân chủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày thứ Ba.

"Chúc mừng tất cả các ứng viên Dân chủ đã chiến thắng tối nay. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng tương lai đã trở nên tươi sáng hơn", ông Obama nói.

"Xin chúc mừng bà Spanbergeri với chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc Virginia. Chiến thắng này là minh chứng cho quá trình cống hiến lâu dài và sự tập trung không ngừng vào những vấn đề quan trọng đối với người dân địa phương", cựu Tổng thống Bill Clinton viết trên X.

Trong khi đó, Thống đốc bang California Gavin Newsom tuyên bố, đảng Dân chủ đang "trên đà vươn lên" sau hàng loạt kết quả thuận lợi. "Đây không chỉ là thắng lợi của đảng Dân chủ, mà còn là thắng lợi của nước Mỹ", ông Newsom bày tỏ.