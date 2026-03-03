Trong 3 năm gần đây, Samsung không chọn hướng “bổ sung tính năng AI cho hợp xu hướng”, mà đang đi theo một lộ trình có tính chiến lược: Galaxy S24 đặt nền móng để AI trở nên hữu dụng và đáng tin, Galaxy S25 làm AI trở nên gần gũi và tự nhiên “giống người hơn”, và Galaxy S26 đẩy trải nghiệm lên trạng thái chủ động, nơi thiết bị lần đầu tiên có thể tự hiểu bối cảnh và tự đề xuất hành động, như một người trợ lý đích thực trong cuộc sống.

Điểm đáng chú ý là Samsung không kể câu chuyện này bằng những khẩu hiệu hay những lời hứa. Thương hiệu Hàn Quốc kể tính năng sản phẩm thông qua những trải nghiệm chạm được. Cách xây dựng đó khiến câu hỏi “đi trước bao xa” không còn quá quan trọng nữa, vì rõ ràng thị trường smartphone mới đang dừng ở mức AI phản hồi, còn Samsung đã tiến dần hơn tới AI chủ động.

Galaxy S24 series: tôn trọng tiếng Việt bằng hành động, không bằng lời hứa

Nền móng của AI phone không nằm ở việc thiết bị có thể làm trò hay ho, mà nằm ở việc thiết bị có hiểu người dùng hay không. Với người Việt, hiểu trước hết là hiểu tiếng Việt, thứ ngôn ngữ có cấu trúc, ngữ cảnh và sắc thái rất riêng, chưa kể phương ngữ và tiếng lóng thay đổi theo cộng đồng và theo thời gian. Galaxy S24 là bước đi quan trọng vì Samsung đã đưa tiếng Việt vào nhóm ngôn ngữ ưu tiên sớm của Galaxy AI, và điều đáng nói hơn là cách Samsung thực hiện việc đó.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung tại Việt Nam được giao nhiệm vụ nghiên cứu và hoàn thiện năng lực tiếng Việt cho Galaxy AI trong một khung thời gian gắt gao, bắt đầu từ cuối 2023. Đây là cách thể hiện sự tôn trọng người dùng theo kiểu hiếm gặp trong ngành: coi tiếng Việt không phải phần bổ sung cho đủ danh sách, mà là một bài toán cần làm tử tế ngay từ đầu.

Trong khi đó, các hãng khác thường triển khai AI theo lộ trình ưu tiên các ngôn ngữ phổ biến toàn cầu trước, còn ngôn ngữ bản địa như tiếng Việt có thể xuất hiện rải rác theo từng tính năng hoặc theo từng đợt mở rộng. Khi thiết bị hiểu đúng, người dùng mới dám dùng AI như một thói quen. Và khi người dùng đã quen, nền móng AI phone mới thật sự hình thành.

Galaxy S25 series: AI “giống người” để trở thành một thói quen hàng ngày

Sau khi đã đặt được nền móng về ngôn ngữ và tính hữu dụng, bước tiếp theo là biến AI thành thứ người dùng muốn dùng mỗi ngày. Đây là vai trò của Galaxy S25. Thế hệ này đẩy mạnh cảm giác AI tự nhiên, gần gũi, dễ gọi ra và dễ hiểu, kiểu AI không khiến người dùng phải học lại cách dùng điện thoại. Thay vì bắt người dùng biết thuật ngữ hay cấu trúc câu lệnh, trải nghiệm được tối ưu theo hướng hội thoại và theo tình huống.

Trong giai đoạn này, Samsung giống như đang dạy người dùng một thói quen mới: hỏi nhanh, làm nhanh, sửa nhanh và tin rằng thiết bị sẽ hiểu bối cảnh đủ tốt để giúp đúng việc. Cũng ở đây, lợi thế của Samsung nằm ở việc không coi AI là một ứng dụng riêng lẻ, mà coi AI là trải nghiệm nằm trong hệ thống. Người dùng không cần rời khỏi luồng sử dụng để đi tìm AI. AI nằm ngay trong những việc tưởng nhỏ nhưng diễn ra liên tục, từ giao tiếp, tìm kiếm, ghi chú, cho tới chỉnh sửa nội dung.

Galaxy S26 series: AI chủ động và tích hợp xuyên thiết bị, bước chuyển từ phản hồi sang làm việc

Nếu Galaxy S24 là nền móng và Galaxy S25 là sự phổ cập, Galaxy S26 chính là thời điểm Samsung đẩy AI phone lên trạng thái hoàn thiện hơn, thường được mô tả bằng khái niệm AI chủ động. Khác biệt nằm ở chỗ thiết bị không chỉ làm khi được ra lệnh, mà bắt đầu hiểu bối cảnh và chủ động đề xuất hành động ngay khi cần.

Now Nudge là ví dụ rõ ràng cho triết lý này: gợi ý theo thời gian thực khi cần, chủ động cung cấp thông tin hoặc gợi ý dựa trên hiểu biết về ngữ cảnh. Now Brief và Now Bar đóng vai trò tạo nhịp ngày cá nhân hóa hơn, dựa trên thói quen và lịch trình, kèm các lối tắt phù hợp với tình huống.

Thay vì coi AI là khả năng trả lời, Samsung coi AI là khả năng giảm thao tác, giúp trải nghiệm liền mạch, dễ dàng và giúp cuộc sống đơn giản hơn. Thay vì coi AI là tính năng, Samsung coi AI là lớp vận hành chạy nền theo ngữ cảnh. Và thay vì coi AI là một điểm nhấn trong một thiết bị, Samsung coi AI là trải nghiệm xuyên thiết bị, nơi điện thoại đóng vai trò trung tâm điều phối.

Ba năm, ba thế hệ, lộ trình này tạo ra một câu chuyện liền mạch: Galaxy S24 làm AI hiểu người Việt và tôn trọng tiếng Việt như một ưu tiên, Galaxy S25 làm AI gần gũi để người dùng hình thành thói quen và Galaxy S26 đẩy AI sang trạng thái chủ động và tích hợp sâu để thiết bị bắt đầu làm việc theo mục tiêu.

Bích Trâm