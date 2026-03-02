Từng được xem là biểu tượng của tương lai, smartphone màn hình gập giờ đây đã đủ tốt cho số đông. Tuy nhiên, một rào cản lớn vẫn có thể khiến chúng chưa thể bùng nổ như kỳ vọng.

Honor Magic V6. Ảnh: Fei Wang/Weibo

7 năm từ giấc mơ Galaxy Fold

Gần đúng 7 năm trước, Samsung công bố chiếc Galaxy Fold đầu tiên và thắp lên giấc mơ về một kỷ nguyên smartphone màn hình gập hoàn toàn mới.

Thời điểm đó, thiết bị này khiến giới công nghệ phấn khích, nhưng cũng nhanh chóng bộc lộ hàng loạt hạn chế: màn hình trong dễ hỏng, bản lề kém bền, hiệu năng chưa tối ưu và trải nghiệm khi gập lại không thực sự thoải mái.

Điện thoại gập vì thế bị gắn mác “đồ chơi cho dân công nghệ” thay vì sản phẩm dành cho đại chúng.

Suốt nhiều năm, các hãng vẫn kiên trì cải tiến. Từ việc tăng độ bền bản lề, gia cố lớp bảo vệ màn hình dẻo cho đến tối ưu phần mềm, thế hệ điện thoại gập ngày nay đã khác xa những ngày đầu. Năm 2026 có thể là thời điểm mà giấc mơ ấy chạm tới ngưỡng hoàn thiện.

Không cần nhắc đến mẫu iPhone gập còn đang trong vòng tin đồn, chỉ riêng những sản phẩm Android sắp ra mắt cũng cho thấy bước tiến rõ rệt.

Honor xác nhận mẫu Honor Magic V6 sẽ trình làng cuối tuần này với màn hình trong gần như không còn nếp gấp và viên pin dung lượng lên tới 6.100 mAh, con số rất ấn tượng với một thiết bị siêu mỏng.

Thế hệ trước như Honor Magic V5 vốn đã gây ấn tượng nhờ thân máy gọn nhẹ, sử dụng thoải mái ngay cả khi gập lại. Nếu Magic V6 thực sự khắc phục hoàn toàn nếp gấp màn hình và cải thiện pin như công bố, có thể nói giấc mơ được khơi nguồn từ Galaxy Fold cách đây 7 năm đã thành hiện thực.

Ở phía Samsung, Galaxy Z Fold 7 cũng đã đạt độ hoàn thiện cao, mang lại cảm giác sử dụng khi gập lại gần tương đương smartphone dạng thanh truyền thống. Những lo ngại về màn hình trong dễ hỏng hay bản lề xuống cấp theo thời gian phần lớn đã được giải quyết.

Về mặt kỹ thuật, điện thoại gập năm 2026 không còn là thử nghiệm. Chúng đã đủ bền, đủ mạnh và đủ đẹp để cạnh tranh sòng phẳng với các flagship cao cấp nhất.

Cú sốc giá và bóng mây thị trường

Thế nhưng, vấn đề lớn nhất lại nằm ở một khía cạnh rất quen thuộc: giá bán.

Năm 2026 đáng lẽ có thể được nhớ đến như cột mốc điện thoại gập trở thành xu hướng chính. Nhưng nhiều khả năng, thị trường sẽ ghi nhớ năm nay vì một câu chuyện khác: trí tuệ nhân tạo và khủng hoảng linh kiện khiến doanh số smartphone suy giảm mạnh.

Một số nhà phân tích dự báo lượng máy xuất xưởng có thể giảm tới 13% do tình trạng thiếu hụt chip nhớ DRAM và NAND trong ngành điện tử tiêu dùng.

Samsung Galaxy Z Fold 7. Ảnh: PhoneArena

Hệ quả rõ ràng nhất của cuộc khủng hoảng bộ nhớ là giá linh kiện leo thang. Phân khúc giá rẻ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng các dòng cao cấp cũng không thể “miễn nhiễm”.

Khi thị trường phổ thông co lại, các thương hiệu như Honor buộc phải tìm cách gia tăng lợi nhuận từ những sản phẩm đắt tiền hơn.

Trong bối cảnh đó, điện thoại gập, vốn đã thuộc nhóm đắt đỏ nhất thị trường, càng trở nên xa tầm với. Những thiết bị như Honor Magic V5 hay Samsung Galaxy Z Fold 7 thường có giá cao hơn khoảng 50% so với các flagship dạng thanh như Magic V7 Pro hay Galaxy S25 Ultra.

Tin đồn về mẫu iPhone gập đầu tiên cho thấy Apple có thể phải cắt giảm một số tính năng để giữ giá ở mức 2.400 USD, nhưng con số này vẫn gần gấp đôi iPhone 17 Pro Max. Với mức giá như vậy, điện thoại gập dù hấp dẫn đến đâu cũng khó tiếp cận đại đa số người dùng.

Điều nghịch lý là ở thời điểm hiện tại, điện thoại gập thực sự “đáng tiền”. Chúng không còn cồng kềnh, dễ vỡ như trước.

Magic V6 đạt chuẩn kháng bụi nước IP68/IP69. Galaxy Z Fold 7 mang lại trải nghiệm khi gập lại gần như không khác smartphone thông thường.

Khi mở ra, người dùng có ngay một màn hình lớn tương đương tablet, đủ để đọc tài liệu, xem phim hay làm việc đa nhiệm.

Kết hợp với bàn phím rời, thiết bị này thậm chí có thể thay thế một chiếc Chromebook cho nhiều nhu cầu cơ bản.

Trong một thân máy duy nhất, người dùng sở hữu cả điện thoại và máy tính bảng, điều mà smartphone truyền thống không thể làm được.

Sắp tới, thị trường còn chờ đợi sự xuất hiện của Oppo Find N6, rồi thế hệ kế nhiệm như Galaxy Z Fold 8 và mẫu iPhone gập đầu tiên. Các sản phẩm này nhiều khả năng tiếp tục cải tiến mạnh về thiết kế, pin, màn hình và độ bền. Tuy nhiên, rất khó để kỳ vọng giá bán sẽ giảm.

Điện thoại gập đã trải qua một chuyển dịch mang tính “địa chấn”: từ những thiết bị kỳ lạ ít người dám mua trở thành những smartphone hấp dẫn bậc nhất trên thị trường. Về công nghệ, chúng đã sẵn sàng cho đại chúng.

Nhưng thực tế kinh tế lại kể câu chuyện khác. Trong bối cảnh giá linh kiện tăng cao và thị trường smartphone suy yếu, mức giá vài nghìn USD vẫn là rào cản quá lớn với phần đông người tiêu dùng.

Vì thế, năm 2026 có thể là năm bạn thực sự muốn sở hữu một chiếc điện thoại gập, bởi chúng đã đủ tốt, đủ bền và đủ tiện lợi. Thế nhưng, cũng chính năm này, nhiều người sẽ nhận ra rằng ước mơ đó vẫn còn xa vời, đơn giản chỉ vì giá của tương lai chưa hề rẻ.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)