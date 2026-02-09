XEM CLIP:

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Phát Đạt (SN 2005), Võ Minh Vỹ (SN 2005) và Nguyễn Phước Tài (SN 2008, cùng quê An Giang). Trong đó, Đạt bị xác định là đối tượng cầm đầu, nhận kèo đòi nợ.

Ba đối tượng bị bắt giữ và hiện trường vụ tạt sơn để đòi nợ. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 1/2, bà V.T.K.D. (ngụ hẻm 266 đường Hoàng Ngân, phường Phú Định, TPHCM) phát hiện cửa chính, cửa sổ và sân nhà bị phủ sơn đỏ. Vụ việc khiến cả gia đình bà và cư dân trong hẻm hoang mang.

Sau khi tiếp nhận trình báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Phú Định phối hợp Phòng CSHS Công an TPHCM nhanh chóng xác định và đưa 3 đối tượng trên về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận được một đối tượng (chưa rõ lai lịch) thuê tạt sơn để gây áp lực buộc người thân của bà D. phải trả nợ.

Rạng sáng 1/2, nhóm này di chuyển từ An Giang lên TPHCM, thực hiện hành vi tạt sơn rồi quay video gửi cho người thuê để nhận tiền công. Cùng thời gian này, nhóm còn thực hiện một vụ tạt sơn khác tại tỉnh lân cận.

Cơ quan công an xác định, vụ việc bắt nguồn từ việc người thân của bà D. vay tiền qua mạng với lãi suất cao. Khi người vay mất khả năng chi trả, các đối tượng cho vay đã sử dụng thủ đoạn tạt chất bẩn, khủng bố tinh thần để đòi nợ.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.