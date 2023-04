Kết luận của Công an TP.HCM xác định, trong 1 năm làm “dậy sóng” mạng xã hội (từ tháng 3/2021 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 3/2022), bà nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) đã có những phát ngôn với nhiều nội dung về bí mật đời tư cá nhân và nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhiều người.

Có 10 người gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công an.

Kết luận điều tra xác định 10 bị hại của bà Nguyễn Phương Hằng trong vụ án gồm: ông Nguyễn Võ Hoài Linh (tức danh hài Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh), nhà báo - luật sư Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thuỷ Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên), ông Lê Công Vinh (cựu cầu thủ Công Vinh), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, doanh nhân Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

“Chửi” hàng loạt nghệ sĩ

Về danh hài Hoài Linh, bà Hằng cho rằng, ông có mối quan hệ với “thần y” Võ Hoàng Yên - người mà vợ chồng bà tố cáo lừa đảo tiền từ thiện, tiền xây chùa. Trong giai đoạn những buổi livestream ban đầu, bà có yêu cầu Hoài Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên nhưng Hoài Linh im lặng.

Trong vòng 1 năm livestream "dậy sóng" mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn "gây sốc" về nhiều người, trong đó có 10 người tố cáo. Ảnh: Chụp màn hình.

Vì vậy trong các buổi livestream sau đó, bà Hằng đã “đấu tố” Hoài Linh trong việc “ngâm” tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng. Bà Hằng có những phát ngôn về Hoài Linh như: “Tao kết tội mày là thằng lừa đảo nhân dân và khốn nạn với người miền Trung…”.

Còn Đàm Vĩnh Hưng, bà Hằng khai, do bà có phát ngôn liên quan đến Hoài Linh mà ca sĩ này chơi thân với Hoài Linh nên đã lên mạng có những phát ngôn xúc phạm bà trước.

Ở 14 buổi livestream (từ 8/8/2021 đến 26/2/2022), bà Hằng đã dành nhiều thời gian chửi bới Đàm Vĩnh Hưng. Trong đó có những phát ngôn như: “loại mất dạy”, “sống bỉ ổi”, “Đàm tướng cướp” và cũng “đấu tố” Đàm Vĩnh Hưng trong việc kêu gọi từ thiện hay nói chuyện giới tính.

Với Vy Oanh, bà Hằng khai, nữ ca sĩ có đăng 1 bài viết trên facebook cá nhân. Dù nội dung bài viết không liên quan gì đến bà Hằng, nhưng trong phần bình luận, Vy Oanh có trả lời một người khác mà bà Hằng cho rằng, bình luận này máy móc, xỉu xói đến việc bà ủng hộ đất để làm từ thiện chống Covid-19 tại Bình Dương.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt giam (tháng 3/2022) từ 1 số đơn tố cáo, trong đó có đơn của Vy Oanh nhưng hiện tại ca sĩ này bị Công an TP.HCM triệu tập vì tố giác từ con trai của bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: T.L

Từ đó, bà Hằng có 9 buổi livestream (từ 16/5 đến 8/11/2021) có những phát ngôn xúc phạm nặng nề đến Vy Oanh như: gái bao, giật chồng, làm vợ bé, đi đẻ thuê cho đại gia...

Bà Hằng bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 3/2022 từ 1 số đơn tố cáo, trong đó nguyên nhân chính là từ việc chửi bới nặng nề Vy Oanh.

Đối vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên – cựu tuyển thủ Công Vinh, bà Hằng cho rằng, Thuỷ Tiên làm từ thiện không minh bạch, ăn chặn… Nên bà đã dành 3 buổi livestream vào ngày 11/9/2021, 21/1/2022 và 23/1/2022 để “đấu tố” vợ chồng này. Trong đó, bà Hằng nói rằng, Công Vinh cờ bạc; Thuỷ Tiên lươn lẹo, móc nối cùng Đàm Vĩnh Hưng quyên góp từ thiện, ăn cướp tiền của nhân dân, chưa giải ngân…

Và xúc phạm hàng loạt người khác như thế nào?

Bà Hằng còn cho rằng, nhà báo - luật sư Hàn Ni đã có những phát ngôn trên mạng xúc phạm bà, “chống phá” Công ty Đại Nam, “phá hoại” Quỹ Hằng Hữu. Do đó, bà Hằng đã 25 buổi livestream (từ 3/9/2021 đến 15/3/2022) để… đáp trả.

Bà Hằng đã có nhiều phát ngôn như: khốn nạn, cặn bã xã hội, tống tiền doanh nghiệp, nhà báo cực kỳ bẩn và lối sống bệnh hoạn, lũ phản động, hai phai ba hệ… và thách thức gặp đâu đánh đó.

Nhà báo - luật sư Đặng Thị Hàn Ni là bị hại trong vụ án nhưng cách đây không lâu đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam từ tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: CA TP.HCM

Và bà Hàn Ni đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong 1 vụ án khác, cũng từ đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng.

Về nhà báo Đức Hiển, bà Phương Hằng cho rằng, ông Hiển có trả lời phỏng vấn trên VOV quy kết bà về tội danh 331 và có những bài viết, video trên facebook, kênh Youtube cá nhân đưa ra thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến quyền lợi của bà và Công ty Đại Nam. Nên bà Hằng có “chửi” ông Đức Hiển trong 25 buổi livestream (từ 3/9/2021 đến 22/3/3022) với lời lẽ nặng nề.

Với bà Đinh Thị Lan, bà Hằng cho rằng, bà này đã có những phát ngôn xúc phạm đối với bà trước. Cụ thể, bà Lan có các livestream trên 2 kênh Youtube cá nhân và đăng tải nhiều clip trên mạng xã hội có nội dung vu khống, xuyên tạc, sai sự thật để bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín đối với bà Hằng. Bà Hằng có “chửi” bà Đinh Thị Lan trong 2 buổi livestream (ngày 7/7 và 15/7/2021.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai về nguyên nhân xúc phạm nhiều người và đến nay Công an TP.HCM đã làm rõ. Ảnh: CA TP.HCM

2 bị hại khác, là bà Trương Việt Hà (từng là bạn thân của bà Hằng) và doanh nhân Lê Thị Giàu, thì bà Hằng cho rằng, 2 người này và nhiều người khác nữa là 1 tổ chức chống phá ngầm đối với bà, với Công ty Đại Nam và tạo ra những Facebook để chia sẻ những nội dung xúc phạm đến bà.

Hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện đối với 2 bị hại này là, ngày 9/1/2021 đã chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Nhi (là trợ lý riêng), Lê Thị Thu Hà (tức Hà Lee, là nhân viên) và Huỳnh Công Tân (là Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam) thực hiện soạn thảo, đăng tải 2 bài viết trên Fanpage “Ha Lee” và “Hoàng Nhi” có nội dung xúc phạm 2 cá nhân trên, quy kết cấu kết với… phản động.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai, các thông tin mà bà đã phát ngôn trên livestream và đăng tải trên Facebook về 10 cá nhân trên là do bà đọc trên mạng Internet, đọc báo và nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ xác minh.

Trong số 10 bị hại, đa số yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi, riêng vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bồi thường thiệt hại, với tổng cộng hơn 88 tỷ đồng.

Được biết, bà Nguyễn Phươg Hằng và con trai, là Nguyễn Quang Tuấn có đơn tố cáo, tố giác đối với 35 người khác vì những mâu thuẫn “lời qua tiếng lại” trên mạng xã hội. Công an TP.HCM đã tách ra thành vụ án khác, sẽ xác minh từng nội dung tố cáo, tố giác để xử lý theo quy định pháp luật.

Và mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam nhà báo - luật sư Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ. 2 người này cũng bị khởi tố về tội danh mà bà Nguyễn Phương Hằng đang đối diện.