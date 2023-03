Chiều 28/3, Bộ Công an tổ chức họp báo quý 1 năm 2023. Một số câu hỏi liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và các cá nhân liên quan.

Đại tá Trương Thọ Toàn, Phó Chánh văn phòng C01 - Bộ Công an khẳng định: Quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an và công an các địa phương là tiếp nhận tất cả nguồn tin tố giác tội phạm một cách thận trọng. Việc xác minh xử lý phải qua nhiều công đoạn, áp dụng nhiều biện pháp, nhất là các vụ án phức tạp.

Ca sĩ Vy Oanh (trái) và bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: T.L

Theo đại tá Toàn, vụ án liên quan bà Phương Hằng có nhiều hành vi, diễn ra trong nhiều năm, liên quan nhiều người và trải dài ở nhiều địa bàn. Vì vậy công tác xác minh cần nhiều thời gian. Đó là lý do nhiều cơ quan cùng giải quyết vụ việc trên cơ sở đảm bảo yêu cầu của quy định pháp luật.

Về việc ca sĩ Vy Oanh khiếu nại việc công an TP.HCM phân công thụ lý vụ việc - đại tá Trương Thọ Toàn thông tin: "Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hay Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thụ lý thì đều do một thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đạo, trên cơ sở tổng hợp kết quả điều tra, xác minh".